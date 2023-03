En la búsqueda de la sexta victoria consecutiva en Son Moix, una efemérides que en Primera División no se repite desde la temporada 2009-10, llega esta tarde el colista Elche (18.30 horas), un rival casi desahuciado al que sólo le queda el orgullo, y que está a 15 puntos de distancia de la permanencia. Aguirre no quiere ninguna confianza y aseguró ayer que su equipo se tomará el partido «como si vinieran Madrid o Barça». Mientras, Pablo Machín afirmó que viajan a Palma «convencidos de que podemos ganar».

El Elche no pierde un partido de Primera División en Palma desde hace 58 años, cuando cayó 4-2 en la temporada 65-66, aunque ésta es una estadística que tiene cierta trampa porque mallorquines e ilicitanos se han enfrentando sólo en seis ocasiones en la isla en la máxima categoría. De todos modos, no está lejano el recuerdo del 2-2 del pasado curso, empate conseguido además in extremis en el descuento ante un Elche en el que brilló el argentino Lucas Boyé, que esta temporada, muy castigado por las lesiones, ha bajado muchísimo su rendimiento.

El sueco Denis, que tampoco ha jugado hasta ahora ni un solo minuto, es la única baja de un Mallorca que cuenta con todos sus efectivos y que deberá decidir si mantiene el doble delantero con Kadewere y Muriqi o si vuelve al sistema habitual. Es la única incógnita de un partido en el que, salvo sorpresa por parte de Aguirre, todo parece muy claro.

«Es el típico partido que todo el mundo espera que vayamos ganando 3-0 en la primera parte, y eso difícil contra el Elche y contra cualquiera. El Elche merece todos mis respetos porque le hemos estudiado y compite muy bien. Vamos a salir tan concentrados como si jugáramos ante el Madrid o ante el Barcelona», dijo ayer Aguirre en la sala de prensa de Son Moix antes de admitir que «si ganamos los dos próximos partidos en casa sería fantástico porque podríamos ilusionarnos por haber llegado a una posibilidad real de conseguir antes la meta que nos habíamos marcado».

Por su parte Pablo Machín, que llega cargado de bajas, aseguró que «vamos con el convencimiento de ganar en Mallorca». El entrenador ha admitido que «Muriqi es de los mejores en el juego aéreo y ahí tenemos déficit». «Como no estaba en España el año pasado ni he empezado la temporada no puedo hacer un análisis, aunque lo que está claro es que si está arriba es por méritos propios», agregó sobre el Mallorca.

Pita Munuera Montero, con el que el Villarreal ha ganado su único partido en este curso, 3-1 ante el Villarreal, y que también dirigió el Mallorca-Rayo de mayo del año pasado, con el milagroso gol de Abdón que permitió al equipo de Aguirre depender de sí mismo para lograr la permanencia. En el VAR estará el agente de policía David Medié Jiménez y en la grada se espera una gran entrada porque tanto el día como la hora son buenos.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Galarreta, Dani Rodríguez, Kang In Lee, Kadewere y Muriqi.

Elche: Edgar Badía, Carmona, Palacios, Verdú, Bigas, Clerc, Omar Mascarell, Gumbau, Ponce, Fidel y Lucas Boyé.

Árbitros: Munuera Montero (campo) y Medié Jiménez (VAR).

Campo: Son Moix, 18.30 horas.