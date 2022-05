Mallorca-Rayo: una final con un ojo puesto en Son Moix y otro en el Cádiz-Real Madrid

Ganar y esperar que no lo haga el Cádiz. No hay otra combinación posible que saque hoy al Mallorca de posiciones de descenso. Ésta es una jornada límite en la que el equipo no puede salvarse, pero en cambio sí bajar matemáticamente a Segunda División. Son Moix volverá a llenarse una semana después de vivir un ridículo histórico ante el Granada en un partido con una situación muy diferente porque el Rayo, además de llegar en cuadro, no se juega absolutamente nada.

Con un ojo puesto en lo que suceda en Son Moix y otro en las noticias que vayan llegando del Nuevo Mirandilla de Cádiz afronta el Mallorca la penúltima jornada del Campeonato, en horario unificado desde las 19.30 horas. El Rayo nunca ha ganado en Palma un partido de Primera División (aunque se impuso 0-1 el año pasado en la primera jornada de Liga en Segunda), ha sufrido 11 derrotas en 18 partidos como visitante esta temporada y llega además en cuadro, con las bajas de Trejo, Unai López, Comesaña, Saveljich, Isi Palazón y Merquelanz. A Iraola le quedan sól0 17 jugadores profesionales, por lo que en teoría no debería presentar demasiada resistencia, pero nunca se sabe.

El Mallorca, por su parte, recuperó el pasado miércoles en Sevilla gran parte de la autoestima perdida hace ocho días cuando el Granada le goleó 2-6 en Son Moix. Existe la convicción de que el Cádiz no podrá ganar al Real Madrid, lo que permitiría, en caso por supuesto de sumar los tres puntos ante el Rayo, llegar a la última jornada en situación de ventaja, dependiendo de sí mismo. Sin embargo antes de eso quedan por delante 90 minutos muy largos en los que, como dijo ayer Javier Aguirre en rueda de prensa, «le debemos a nuestra afición hacerles olvidar la imagen que dimos ante el Granada».

El partido lo pita Munuera Montero, que no ha dirigido al Mallorca esta temporada, y estará en el VAR Martínez Munuera. Puede parecer que son parientes por el apellido, pero no tienen nada que ver. En sus manos estará impartir justicia en un partido que ya no dejará margen de error posible.

Así queda el cálculo de posibilidades en función de los puntos que sea capaz de sumar el Mallorca en estas dos últimas jornadas:

Sumando cero puntos (33) . No hay opción. Descenso seguro.

. No hay opción. Descenso seguro. Sumando un punto (34). No hay opción. Descenso seguro.

No hay opción. Descenso seguro. Sumando dos puntos (35). Sólo hay una opción de permanencia: que el Cádiz pierda los dos partidos y el Alavés pierda en el campo del Levante y le gane al Cádiz. Un simple empate del Cádiz baja al Mallorca.

Sólo hay una opción de permanencia: que el Cádiz pierda los dos partidos y el Alavés pierda en el campo del Levante y le gane al Cádiz. Un simple empate del Cádiz baja al Mallorca. Sumando tres puntos (36). El Cádiz sólo puede sumar un punto en sus dos partidos. Con dos empates estaría por delante del Mallorca. El Alavés sólo supera a los de Aguirre en este caso con dos victorias.

El Cádiz sólo puede sumar un punto en sus dos partidos. Con dos empates estaría por delante del Mallorca. El Alavés sólo supera a los de Aguirre en este caso con dos victorias. Sumando cuatro puntos (37). Con 37 puntos es imposible que el Alavés supere al Mallorca porque tiene perdido el golaverage. En consecuencia da igual lo que haga. El Cádiz puede perder en este caso un partido mientras gane el otro. Atentos porque éste es un escenario muy plausible en la última jornada.

Con 37 puntos es imposible que el Alavés supere al Mallorca porque tiene perdido el golaverage. En consecuencia da igual lo que haga. El Cádiz puede perder en este caso un partido mientras gane el otro. Atentos porque éste es un escenario muy plausible en la última jornada. Sumando cinco puntos (38). No se puede dar de ninguna forma. Es imposible para el Mallorca sumar cinco puntos.

No se puede dar de ninguna forma. Es imposible para el Mallorca sumar cinco puntos. Sumando seis puntos (39). El Alavés queda en fuera de juego haga lo que haga y el Cádiz necesita ganar sí o sí los dos partidos que le quedan. Si lo consigue el Mallorca pierde la categoría.

Se da de hecho una circunstancia muy peculiar: el Mallorca puede salvarse sumando sólo dos puntos pero en cambio puede bajar ganando los dos partidos que le quedan y sumando seis. Así son las matemáticas en el peculiar mundo del fútbol.