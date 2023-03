En cuadro por las sanciones recibidas tras las tres expulsiones sufridas ante el Betis en la pasada jornada, el Elche llega a Son Moix dispuesto a dar la sorpresa. Pablo Machín ha dicho hoy en rueda de prensa que «vamos con el convencimiento de ganar en Mallorca». El entrenador ha admitido que «Muriqi es de los mejores en el juego aéreo y ahí tenemos déficit».

«Después del partido y el día siguiente, era normal que estuviéramos jodidos. Es frustrante hacer un buen partido, merecerte más y acabar con el mismo resultado clasificatorio de siempre», lamentó Machín en la sala de prensa, en clara referencia al escándalo arbitral ante el Betis. «Tenemos tres bajas que se unen a las que teníamos y nos condicionan el once y la competitividad», agregó.

«Como entrenador hay que dejarle a los jugadores claro cuál es la realidad. Cualquiera que vea el partido del otro día, ve que hicimos muchas cosas bien. En el juego hay situaciones de azar y hay veces que hay mala suerte», incidió tras lamentar las sanciones, en especial la de Pape: «El acta no estaba así, pero no es lo más significativo. El tema de Magallán, pues si el árbitro ha corroborado que creía que era tarjeta roja, el Comité no iba a tocarlo. Tenemos tres bajas muy sensibles. Lo de Pape nadie lo va a poder comprobar».

Sobre el Mallorca recordó que «como no estaba en España el año pasado ni he empezado la temporada no puedo hacer un análisis, aunque lo que está claro es que si está arriba es por méritos propios». Sí que se refirió en cambio al kosovar Muriqi, del que admitió que «es de los mejores en el juego aéreo y ahí tenemos déficit».

Machín, que no puede contar con el lesionado Pere Milla ni con los sancionados Enzo Roco, Lisandro Magallán y Pape Cheikh, y que tiene entre algodones a Álex Collado y Diego González, dejó para finalizar un mensaje muy rotundo: «Seguiremos dando guerra».