Mallorca-Betis: un mal rival en un mal momento

Un mal rival en un mal momento. El Betis se le da muy mal al Mallorca -tres derrotas y un empate en los cuatro últimos partidos jugados en Palma- y, además, el partido se disputará en un ambiente enrarecido porque Moviment Mallorquinista ha hecho un llamamiento desde las redes sociales para que los espectadores protesten con una pañolada por los sucesos vividos en la Supercopa de Arabia.

La reivindicación exime a los futbolistas, pero no a los directivos, especialmente al CEO de Negocio Alfonso Díaz, que es el gran señalado. También irán dirigida contra la Federación Española de Fútbol, cuyo presidente, Rafael Louzán, no estuvo a la altura con sus declaraciones. El caldo de cultivo no puede ser más dañino pero tanto Arrasate como los futbolistas están obligados a abstraerse y pensar sólo en el balón.

Tampoco al Betis le llega el partido en un buen momento. Pellegrini vive sus momentos más delicados en el equipo, que lleva una victoria en las cinco últimas jornadas, además de haber sido goleado en la Copa por el Barcelona. Los verdiblancos, que fueron derrotados por el Mallorca en la ida, se presentan cargados de bajas. Está ausente por sanción Perraud, mientras que por lesión se quedan fuera Bellerín, Carvalho, Chimy Ávila, Fornals, Lo Celso, Ricardo Rodríguez, Ruibal y Sabally. Tampoco estará disponible el último fichaje, el brasileño Antony, que no ha podido ser inscrito.

Pita Alberola Rojas, con el que el Mallorca no ha empatado jamás. O gana -las menos- o pierde -las más-. Esta temporada estuvo en Son Moix en el partido ante el Rayo, resuelto con un gol de Muriqi. Al Betis lo ha pitado en este curso ante el Real Madrid en el Bernabéu y el Athletic en San Mamés. En el VAR estará el canario Trujillo Suárez, con el que los de Arrasate han perdido en esta Liga ante Osasuna y Atlético.

Pese al horario se espera una gran entrada en Son Moix porque el Betis arrastra muchos aficionados. La cuestión, sin embargo, es cómo responderá la grada a la iniciativa de Moviment Mallorquinista y, de paso, si el equipo de Arrasate reaccionará tras tres derrotas consecutivas. Todo se sabrá a partir de las dos de la tarde.

Alineaciones probables

Mallorca: Greiff, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder, Robert Navarro, Muriqi y Larin.

Betis: Vieites, Bartra, Llorente, Marc Roca, Natan, Sergi Altimira, Johnny Cardoso, Isco, Jesús Rodríguez, Abde y Vitor Roque.

Árbitros: Alberola Rojas (campo) y Trujillo Suárez (VAR).

Estadio: Son Moix, 14.00 horas.