Dani Rodríguez estalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras el acoso sufrido por su mujer

Lo vivido en Jeddah por las familias de varios jugadores del Mallorca durante la Supercopa de España sigue trayendo cola. Una de las afectadas fue Cristina Palavra, mujer de Dani Rodríguez, cuyo testimonio dio mucho que hablar tras el partido del equipo balear frente al Real Madrid. Ahora, el futbolista ha salido en defensa de su esposa y además ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la nula reacción ante lo sucedido.

El futbolista ha descrito los graves incidentes ocurridos a la salida del estadio, donde los familiares fueron objeto de acoso sexual y agresiones físicas debido a la falta de seguridad. Tal y como asegura Dani Rodríguez, su mujer, quien llevaba en brazos a su hija menor de cuatro años, sufrió tocamientos e intentos de inmovilización mientras trataba de proteger a sus otros dos hijos, de 13 y 6 años. «Estaban rodeados de una multitud, incapaces de reaccionar, mientras los acosadores les hacían fotos y les agarraban sin ninguna vergüenza. Es inaceptable que algo así ocurra en un torneo organizado por la Federación Española de Fútbol».

El futbolista del RCD Mallorca, Dani Rodríguez, sobre el acoso sufrido por su mujer, Cristina Palavra en Arabia durante la Supercopa de España ⤵️ «Me sorprende que, quienes presumieron de feminismo en el caso Rubiales, no hayan dicho nada. Es mucho más grave». pic.twitter.com/IppYtwDdtc — Agenda 2030 ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@Agenda2030_) January 20, 2025

La situación también afectó a otras mujeres de jugadores mallorquinistas, como fue el caso de la esposa del portero Dominik Greif, que también fue acosada de camino al autobús del equipo. DAni Rodríguez critica duramente la inacción de la RFEF, que además de no ser capad de garantizar la seguridad de los presentes después trató de restar importancia a lo ocurrido. «Es muy grave que el presidente haya intentado restar credibilidad a nuestras denuncias, asegurando que nuestras esposas se confundieron entre el acoso y el agobio. Eso es deleznable».

El jugador también cuestionó el silencio de los partidos políticos y en concreto del Gobierno de Pedro Sánchez. «Me sorprende que aquellos que presumieron de defender el feminismo en el caso Rubiales no hayan dicho nada ahora. Lo que ocurrió en Jeddah con nuestras mujeres es mucho más grave, y la falta de apoyo y condena por parte de nuestros representantes es indignante», argumenta Dani Rodríguez, que habla de la clase política como «la mayor lacra de España».

«A mí me dieron collejas e insultos, pero lo más grave es lo que les hicieron a nuestras esposas, madres y hermanas. Las agarraban, las tocaban y les ponían los móviles en la cara como si nunca hubieran visto a una mujer occidental. Esto no es solo una falta de respeto, es una violación de la dignidad humana. La Federación, como organizadora, tenía la responsabilidad de protegernos. En lugar de asumirla, han tratado de minimizar lo ocurrido. Es un insulto. Esto no puede quedar en el olvido; alguien tiene que asumir la responsabilidad», finaliza Dani Rodríguez en una entrevista para ABC.