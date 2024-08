El Mallorca batirá mañana el récord de asistencia de Son Moix según todos los indicios, dejando por los suelos el tope de 23.224 espectadores registrado el pasado 14 de abril precisamente ante el Real Madrid. Con 22.058 abonados -récord absoluto de la historia del club- y todo el taquillaje vendido, se espera que el estadio, con una capacidad de 26.020 personas, esté prácticamente lleno. El lleno absoluto no parece que vaya a conseguirse porque siempre hay un número de entre 1.000 y 2.000 abonados que no acuden a los partidos, pero va a estar muy cerca.

El hecho de que sea el primer partido del año, de que el Real Madrid sea tradicionalmente el equipo que más espectadores atrae al estadio y, además, que vaya a producirse el debut de Mbappé en la Liga española son suficientes atractivos como para pensar que suficientes argumentos que el campo va a estar casi a reventar. De hecho, tal y como adelantó esta semana OKBALEARES, la reventa funciona a tope con precios que llegan hasta los 250 euros por entrada. En las taquillas hace días que no queda nada, salvo un contado número de localidades en la zona VIP Premium a un precio que ronda los 750 euros.

El club además cerró la campaña de abonados con unos números nunca vistos hasta ahora: 22.058 carnés expedidos, lo que significa un récord absoluto en la historia del Mallorca, que la pasada temporada ya superó los 20.000 abonados quedándose en 20.779. Se han producido un 92% de renovaciones con respecto al último curso y se espera que el domingo Son Moix registre un lleno absoluto con motivo de la visita del Real Madrid, aunque eso dependerá de los socios.

Será el estreno en España del francés Kylian Mbappé y el Mallorca no está dispuesto a ejercer de convidado de piedra. El equipo de Jagoba Arrasate llega al choque imbatido en la pretemporada y con ganas de dar la sorpresa ante un rival que viene de ganar la Supercopa de Europa al Atalanta, pero que no parece estar en su mejor forma. El tridente que forman Bellingham, Vinicius y por supuesto Mbappé es sin duda el principal peligro de un equipo que no podrá contar con el francés Camavinga, lesionado.