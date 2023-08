Al Mallorca le ha quedado un pequeño remanente que no ha utilizado. Le da para hacer algo más en el mercado de fichajes, aunque lógicamente ya no de la envergadura de otras operaciones como la de Larin y Sergi Darder. Lo lógico es pensar que en estas dos semanas y media que quedan va a haber dos entradas y, por lo menos, dos salidas. El Mallorca aún no ha cerrado el mercado.

Quedan por resolver los casos de Grenier y Antonio Sánchez. El francés no cuenta y Aguirre se lo ha dicho a la cara, por lo que se espera de él que llegue con una oferta que permita al Mallorca romper el año que le queda de contrato. En cuanto al mallorquín, el entrenador le ha dejado claro que va a tener pocos minutos, así que es plausible pensar que pueda buscar una solución que le dé la posibilidad de no quedarse en blanco toda la temporada. Recordemos que Antonio Sánchez acaba contrato en 2024.

Luego está el caso de Maffeo, sobre el que el Mallorca tiene el ojo puesto porque no quiere perderlo. El Barça no, pero el interés del Sevilla es totalmente real y por ahí podría haber asunto, aunque el club va a remitir a los interesados a la cláusula del lateral, que está en torno a los 30 millones de euros.

Finalmente no está decidido el futuro de Javi Llabrés. La última palabra la tendrá Aguirre. Si el mexicano le dice al club que cuenta con el mallorquín éste se quedará en la primera plantilla. De no ser así, será cedido. El Mallorca tiene muchas esperanzas depositadas en el extremo y no quiere condenarlo a una temporada completa de banquillo.

En cuanto a fichajes, dependerá de lo que ofrezca el mercado porque los objetivos principales ya están cubiertos. Se busca un jugador con velocidad y desequilibrio que pueda actuar en una banda. Con este perfil el que más ha gustado desde siempre es Bryan Gil, que acaba de pasar por el quirófano para solucionar unos problemas de pubis, pero su salario le convierte en inasequible. Será necesario buscar otra opción más económica.