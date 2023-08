Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo en la rueda de prensa posterior al partido de Las Palmas que el resultado «es justo» porque «hubo una parte para cada equipo». El mexicano destacó la actuación de Sergi Darder, de quien dijo que «entiende muy bien el juego».

«Buscamos con experiencia ante la adversidad. Al ir perdiendo pensé que necesitábamos gente que no se asustara por el resultado ni por el ambiente, y creo que cumplieron», dijo para explicar los cambios que hizo tras el descanso. «Darder entiende muy bien el juego. Salió al campo por fuera, no le quema la pelota, sabe asociarse, tiene un buen pie. Luego le pusimos de doble pivote y también fue bien. A Larin le falta físico. Me está costando meterlo en ritmo, pero tiene muchas ganas. Poco a poco».

En cuanto al resultado admitió que «no creo que mereciéramos más. El rival nos superó en la primera parte, nosotros fuimos mejor que ellos en la segunda. Creo que el resultado es justo. Es cierto que fallamos un penalti, pero es parte del juego». «Yo creo que fueron penaltis los dos. A mí el VAR me encanta, está para eso, pero yo no vi desde el banquillo ninguna de las dos jugadas».

«Me ha gustado el Mallorca durante los 90 minutos. No lo hemos hecho mal utilizando diferentes sistemas. Aquí no hay nada rígido, el objetivo es la permanencia. La línea de cinco me gusta mucho», agregó Aguirre, que sobre el rival dijo que «Las Palmas es muy buen equipo, ya lo habíamos visto en la pretemporada. Su entrenador tiene muy claro su estilo. Le deseo lo mejor porque se nota la alegría y el buen ambiente. Extrañaba ver a Las Palmas en Primera».

Finalmente, preguntado sobre el mercado de fichajes, dijo que «estamos bien. Siempre tienes ese temor de que se te vaya algún jugador a última hora. El mercado está como está, pero esperamos que no haya sorpresas».