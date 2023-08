Sergi Darder dejó buenas sensaciones en su debut. No sólo por la asistencia que supuso el gol del empate, sino también por el espíritu que imprimió al equipo. El jugador de Artà es un líder en el campo y de eso se va a beneficiar el Mallorca, que va a contar con un futbolista que va a tirar de sus compañeros cuando sea necesario. El viernes ante el Villarreal es seguro que le veremos en el once inicial. Será una magnífica ocasión para comprobar su influencia.

En cuanto al resto de nuevos fichajes, las sensaciones son diferentes. Fue el peor partido de Omar Mascarell desde su llegada. Samú Costa le mejoró mucho, lo que augura una enorme competencia en esa posición. Larín está bajísimo de forma, pero eso no es ninguna sorpresa porque no ha hecho pretemporada, Lato está de momento por detrás de Jaume Costa y Van der Heyden, como ya se había ido viendo a lo largo de la pretemporada, no entra por ahora en los planes de Aguirre. Más allá de los picotazos de Darder y de los buenos minutos de Samú Costa, lo cierto es que los fichajes tuvieron poca influencia en el partido.

Maffeo está en un gran momento de forma y con 18 días de mercado todavía por delante eso es peligroso. No irá al Barça, pero al Sevilla sí que le interesa. Dani Rodríguez hizo un muy buen partido, sobre todo en la primera parte, y no fue la tarde de Muriqi, al que el error en el penalti le afectó mucho.

En general el balance es positivo. Si Larin coge la forma el Mallorca puede hacer una temporada bastante positiva, aunque sigue faltando un jugador de desequilibrio como era Kang. Sergi Darder es lo que más se le acerca, pero sus características son muy diferentes a las del coreano. El viernes, ante un equipo poderoso como el Villarreal, será una buena oportunidad para ver qué se puede esperar de esta plantilla.