Mallorca-Almería: una final por la permanencia en Primera

Una final por la permanencia. Eso es lo que está en juego en el Mallorca-Almería de esta tarde en Son Moix. Una victoria garantiza un cuarto año consecutivo en Primera, mientras que el empate o incluso la derrota dejan el futuro a expensas de lo que haga el Cádiz ante Las Palmas. Será el último partido en Son Moix de Javier Aguirre, al que el club ha decidido no renovar la próxima temporada. El mexicano quiere marcharse por la puerta grande tras haberle dado estabilidad al equipo y haberle llevado a la final de Copa del Rey.

«No pienso en otra cosa que no sea el Almería, les he prohibido a mis ayudantes que nos digan los resultados de otros campos», dijo ayer Javier Aguirre en la previa del partido. El técnico aseguró sobre su futuro que «no gasto energía en eso. Estoy centrado en entregarle a la gente la permanencia». El mexicano vaticinó «un partido duro» y pronosticó que «nos lo van a poner difícil, porque desde que ya no se juegan nada se han desinhibido y son muy peligrosos». «Todos sus delanteros han marcado gol», añadió.

Raíllo, con ampollas, será duda hasta última hora, pero se espera que esté disponible. La única baja será el belga Van der Heyden y la alineación será la misma de la final de Copa con dos únicos cambios: Rajkovic por Greif y Jaume Costa por Lato. Los dos fichajes más caros de la temporada, Sergi Darder y Larin, cuyo bajo rendimiento es una de las razones que esgrime el club para no renovar a Aguirre, serán titulares.

Once veces ha jugado el Almería en Palma, entre Primera y Segunda División, y el saldo es tan favorable al Mallorca que no queda otra que confiar en las estadísticas: 9 victorias rojillas, un empate y un solo triunfo indálico, hace nada menos que 29 años, en 1995. En Primera, de hecho, nunca han ganado aquí los andaluces, que han perdido en los cuatro últimos encuentros en los que han aparecido por Son Moix. Por supuesto estamos hablando de la Unión Deportiva Almería, no de sus predecesores, ya desaparecidos por impagos económicos.

De Burgos Bengoetxea y Ortiz Arias serán los árbitros encargados de dirigir el choque. Para los supersticiosos, fue el colegiado del Mallorca 1 Granada 0. Es uno de los mejor considerados, y sus números con los bermellones son dispares. Le ha pitado en cinco ocasiones con el saldo de dos victorias, dos derrotas y un empate. Fue el árbitro hace dos años del 2-6 ante el Granada. Al Almería, eso sí, se le da mucho peor. Su balance es también de cinco partidos, pero con el resultado de cuatro derrotas y un único empate, esta temporada ante el Sevilla.

Pero donde hay realmente miga es en la designación del árbitro VAR, que es Ortiz Arias, precisamente el que dirigió esta pasada jornada el Sevilla-Cádiz y le anuló un gol a los gaditanos tras una larga consulta. Pitó el reciente Valencia 0 Mallorca 0 y en la primera vuelta le anuló un gol legal a Muriqi en el campo del Betis, además de expulsar a Omar Mascarell cuando había sido él el que había recibido la falta.

Lo más grave, sin embargo, fue su actuación junto a González Fuertes en el partido de Liga ante la Real Sociedad en Son Moix, que acabó en escándalo arbitral. Dio validez al gol de la Real Sociedad pese a haberse producido una falta previa y, aunque eso no es responsabilidad suya, sino del árbitro principal, colaboró pasivamente en la exagerada expulsión de Raíllo.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Gio, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Sergi Darder, Samú Costa, Dani Rodríguez, Muriqi y Larin.

Almería: Fernando, Pubill, Chumi, César Montes, Bruno Langa, Marcos Peña, Robertone, Baptistao, Jonathan Viera, Embarba y Choco Lozano.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (campo) y Ortiz Arias (VAR),

Estadio: Son Moix, 19.00 horas.