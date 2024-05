Aguirre: «He prohibido a mis ayudantes que digan los resultados»

«No pienso en otra cosa que no sea el Almería, les he prohibido a mis ayudantes que nos digan los resultados de otros campos», dijo hoy Javier Aguirre en la previa del partido de mañana, último de la temporada en Son Moix. El técnico aseguró sobre su futuro que «no gasto energía en eso. Estoy centrado en entregarle a la gente la permanencia». El mexicano vaticinó «un partido duro» y pronosticó que «nos lo van a poner difícil, porque desde que ya no se juegan nada se han desinhibido y son muy peligrosos». «Todos sus delanteros han marcado gol», añadió.

«Estamos muy centrados, tenemos muy claro lo que debemos hacer. No dependemos de nadie. Queremos ganar y entregarle a la afición el equipo en Primera División. Sería el escenario perfecto, pero dicho con mucho respeto hacia el Almería, que da la sensación que desde que llegó Pepe Mel, ya sin nada en juego, se han soltado y juegan muy bien al fútbol porque tiene muy buenos jugadores», aseguró Aguirre.

El técnico adelantó la baja del belga Van der Heyden, que sufrió un golpe en el hombro y no estará disponible. En cuanto al resto, dijo que «Raíllo tiene problemas con ampollas, pero espero que mañana esté, lo mismo que Nastasic que también tiene molestias. El resto están todos OK, recuperamos tras la sanción a Valjent y a Muriqi».

«Todos queríamos habernos salvado mucho antes. Por diferentes circunstancias no lo hemos conseguido, pero también es verdad que hay mucha igualdad y que nadie te regala nada. Está en nuestras manos, dependemos de nosotros mismos y esperamos que vaya bien».

«Me gustan estas jornadas conjuntas, son divertidas. Seguramente estaremos pendientes de otros partidos porque es imposible abstraernos, pero debemos canalizar toda nuestra energía hacia nuestro partido. Por eso le he dicho a mis ayudantes que les prohíbo que digan ningún resultado porque eso te puede condicionar, ya sea a favor o en contra», afirmó Aguirre.

En cuanto al partido en sí admitió que «hay finales buenas y finales malas. Ésta es una final mala, porque no te juegas un título, sino evitar un descenso, pero es igual de importante porque está en juego el futuro del club. Una cuarta temporada consecutiva en Primera División le daría mucho empaque, y a eso es a lo que vamos».

Aguirre, eso sí, eludió cualquier pregunta relacionada sobre su futuro, aunque él es el primero que sabe que no continuará la próxima temporada: «Estoy centrado en el Almería, no invierto energía en otras cosas que en el partido y en dejar al Mallorca en Primera División». «No he notado nada diferente esta semana. Ha estado aquí Kohlberg, pero nuestra relación es de respeto y transparencia y así ha sido durante todo el tiempo que he estado aquí», agregó..