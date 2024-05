Son Moix se prepara para su última batalla de la temporada

Son Moix se prepara para su última batalla, un partido en el que va a estar en juego la permanencia en Primera División. Una victoria ante el colista Almería deja matemáticamente al Mallorca en la máxima categoría, aunque también pueden valerle el empate o incluso la derrota, en función del resultado del Cádiz-Las Palmas que se juega mañana a la misma hora, a las siete de la tarde. Los gaditanos están obligados a ganar. Cualquier marcador que no sea ese les manda directamente a Segunda División.

Javier Aguirre, al que no se le ha comunicado todavía nada sobre su futuro, aunque es de dominio público que no continuará, como ya anticipó OKBALEARES, ha tratado de aislar al máximo a sus jugadores, consciente de que necesita que mentalmente estén preparados. Ayer no entrenaron Raíllo, Nastasic y Van der Heyden, pero se espera que los dos primeros estén listos para jugar ante un Almería que de la mano de Pepe Mel ha mejorado muchísimo en esta recta final, tanto en juego como en resultados, y del que se teme que compita con mucha más intensidad de lo que lo hizo el Sevilla ante el Cádiz.

Vuelven Valjent y Muriqi tras su sanción y Aguirre debe decidir quién acompaña al kosovar en ataque. Abdón gana enteros por delante de Larin, cuyo partido en Pamplona fue decepcionante. Por lo demás el resto del equipo parece claro, por lo que la alineación inicial sería la formada por Rajkovic, Gio, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Samú Costa, Sergi Darder, Dani Rodríguez, Muriqi y Abdón o Larin.

A fin de conseguir llenar Son Moix el club ha anunciado que aplicará un 40% de descuento a todos los abonados que quieran venir acompañados y que animen al primer equipo contra el Almería en un partido que puede certificar la permanencia por cuarta temporada consecutiva en LaLiga. Los abonados podrán comprar dos entradas en Tribuna Este (Norte o Sur) cubierta, que pasan a ser de 40 €, en lugar de 70 €. Lo único que tienen que hacer es click en un enlace que se encuentra en la página web e introducir como código promocional su DNI (sin la letra).