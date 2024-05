El futuro de Aguirre se decidirá en las cuatro últimas jornadas

El futuro de Javier Aguirre se decidirá en las cuatro últimas jornadas, pero ahora mismo está más fuera que dentro del club. La decisión final será responsabilidad exclusiva del director de fútbol, Pablo Ortells, pero la consigna inmediata es cerrar filas y centrarse única y exclusivamente en el partido del próximo sábado ante Las Palmas, que es absolutamente decisivo. Una victoria ante los canarios prácticamente garantiza la permanencia, pero si no se gana empezará a haber nervios de verdad.

Javier Aguirre, que confesó el viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético que «nadie del club se ha dirigido a mí todavía», sabe que depende del criterio de Ortells, con el que por cierto mantiene una magnífica relación. La propiedad le ha conferido con poder absoluto y Kohblerg no interferirá para nada, aunque es de dominio público que el presidente mantiene una gran relación con el entrenador.

Ortells es una persona pragmática, que se toma su tiempo para este tipo de decisiones, y al que no le tiembla el pulso cuando considera que es necesario dar un cambio de timón. Despidió a Luis García Plaza pese a que el equipo había estado una sola jornada en descenso y, contra la opinión generalizada, no renovó a Salva Sevilla (lo mismo va a suceder este verano por cierto con Jaume Costa). La decisión de renovar o no a Aguirre -que a día de hoy es que no- no se adoptará hasta que la permanencia sea un hecho.

La clave aquí es acertar con la elección del sustituto. De momento han trascendido los nombres de García Pimienta, Rubi y Arrasate, pero hay más en la lista. Ojo porque si Ortells no renueva a Aguirre y su apuesta le sale mal todos los tiros irán dirigidos hacia él, sobre todo si jugadores como Larin, Darder o Van der Heyden, por los que se ha pagado 20 millones de euros, siguen sin dar resultados. En este sentido Aguirre es un buen parapeto a nivel institucional, y éste es otro dato importante.

Esta semana, sin embargo, todo esto va a quedar aparcado. El Mallorca tiene por delante una verdadera final ante Las Palmas y desde el club se va a tratar de cerrar filas con vistas exclusivamente a ese encuentro. El equipo puede quedar salvado el fin de semana próximo si gana a los canarios y el Cádiz pierde en casa ante el Getafe. No sería matemático porque dependería de la diferencia general de goles, pero sí sería un hecho a nivel práctico. De ahí que a partir de ahora todo se centre única y exclusivamente en Las Palmas.