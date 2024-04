El Mallorca tantea a García Pimienta por si no renueva Aguirre

Aunque la prioridad absoluta del club es que renueve Javier Aguirre, lo cierto es que la dirección deportiva de Pablo Ortells está obligada a buscar alternativas por si no hay acuerdo con el mexicano, que tiene muchas ofertas, entre ellas, como anticipó OKBALEARES, una de su antiguo equipo Osasuna. En este escenario, el Mallorca ha tanteado el entorno de Francisco Javier García Pimienta, entrenador de Las Palmas, porque le considera un buen candidato. El catalán renovó hasta 2025, pero en el contrato existe una cláusula que permite a ambas partes liberarse unilateralmente a final de temporada sin pagar ninguna indemnización. Otro catalán, Rubi, está también en la lista.

García Pimienta, formado en la cantera del Barcelona, ascendió a Las Palmas la pasada temporada y en ésta ha conseguido mantenerle en Primera División pese a contar con la que posiblemente sea la plantilla más limitada de la categoría. Aunque es cierto que en los últimos partidos el equipo ha bajado el pistón de manera evidente, su primera vuelta ha sido espectacular y ahí ha sido decisivo el trabajo del entrenador catalán, que ha sabido exprimir al máximo sus escasos recursos.

El Mallorca se ha fijado en Xavi García Pimienta no sólo por sus éxitos en Las Palmas, sino también por su espectacular trabajo en la cantera del FC Barcelona, con logros como un ascenso a Segunda División o un título en la UEFA Youth League con los equipos inferiores azulgranas. La dirección deportiva quiere un entrenador que pueda explotar la magnífica generación de jugadores que tiene en el juvenil A, reciente campeón de la Copa del Rey, y el catalán parece el candidato idóneo.

Otro que está en la lista es un viejo conocido, Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, que lleva tiempo en la órbita del Mallorca. Rubi tiene el aval del magnífico rendimiento que le sacó a Sergi Darder en el Espanyol en la temporada 18-19, llevando al equipo a la Europa League. Curiosamente el catalán fue candidato de Serra Ferrer cuando el Mallorca bajó a Segunda en 2013, pero finalmente el elegido fue José Luis Oltra.

De todos modos, por delante de García Pimienta, Rubi o cualquier otro candidato está Javier Aguirre, al que el club quiere prolongar el contrato por orden expresa del propietario Andy Kohlberg, que mantiene una excelente relación con el entrenador mexicano. El Mallorca aún no le ha planteado ninguna oferta al Vasco porque sabe que éste no atenderá nada hasta que se consiga la permanencia. Él es quien tiene la prioridad. Si no pudiera ser luego se mirarían otras opciones y ahí entrarían los dos entrenadores catalanes, pero el deseo del club es que sea Javier Aguirre el que esté sentado en el banquillo la próxima temporada.