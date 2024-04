Aguirre firme: no escuchará a nadie hasta que el Mallorca esté salvado

Aguirre se mantiene firme en su postura: no escuchará a nadie hasta que el Mallorca esté salvado. Su representante, Jorge Berlanga, ya ha recibido más de diez ofertas para la próxima temporada, pero el entrenador se niega ni siquiera a valorarlas porque está centrado al 100×100 en la permanencia del equipo, que por cierto depende en gran parte del resultado de su partido ante el Cádiz del próximo domingo. Mientras, hay peleas por el mexicano. Osasuna está convencido de que es el sustituto ideal para Arrasate y Kohlberg le ha dado instrucciones a Ortells para que le renueven. No será fácil: su caché ha subido muchísimo.

Tal y como adelantó ayer OKBALEARES, Osasuna tiene a Aguirre en el primer lugar de su lista de candidatos, tras Rubi y otro ex mallorquinista como Luis García Plaza, actualmente en el Alavés. El mexicano entrenó a Osasuna de 2002 a 2006 y antes había sido jugador del equipo navarro, por el que fichó en el verano de 1986 tras el Mundial disputado en su país. No fue una etapa muy pródiga porque sufrió una lesión muy grave, pero volvería años más tarde como entrenador y ahí sí que llevó a Osasuna a una final de Copa y a una fase previa de Champions.

Osasuna está dispuesto a ofrecerle un contrato de tres años aunque él, siguiendo su costumbre, prefiere ir renovando temporada a temporada. Conocedor de que ese es su modus operandi, el Mallorca aún no ha movido pieza en cuanto a su futuro, repitiendo el mismo patrón del curso anterior, cuando comenzó las negociaciones una vez que el equipo consiguió la permanencia.

En esta ocasión, sin embargo, no será tan sencillo. No sólo por las múltiples ofertas que maneja el azteca, sino también porque su caché va a subir bastante. Aguirre no tiene un sueldo alto en el Mallorca, donde cobra la mitad que en el Leganés, y el club es consciente de que tendrá que hacer un esfuerzo económico importante si quiere retenerle. Kohlberg, que mantiene una gran relación personal con él, es el primer interesado en que siga. Sin embargo está por ver si se puede pagar su caché, que no está nada claro. Por si acaso Ortells ya trabaja en otras alternativas.

A todo esto Javier Aguirre se mantiene absolutamente al margen de todos los rumores y centrado en el partido del domingo en Cádiz. Ha tratado de aislarse de todo y de meter también dentro de la burbuja a los jugadores, consciente de lo que está en juego en el Nuevo Mirandilla. Puntuar es esencial y en eso está el equipo. Luego, cuando la permanencia sea un hecho, ya será hora de sentarse a negociar porque, y eso es un hecho, Aguirre tiene mucho donde elegir.