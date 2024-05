Javier Aguirre: «¿Renovación? Ahora sólo me preocupa la permanencia»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, confirmó que de momento, nadie del club se ha dirigido a él para ofrecerle la renovación, aunque lo calificó de «normal» porque «aún no hemos cumplido el objetivo». El mexicano dijo estar «segurísimo» de que el equipo se quedará en Primera División y aseguró sobre el Atlético, su rival mañana en Son Moix, que «será competitivo y nos llevará al límite», pero confía en ganar «porque sería dar un paso muy importante para la permanencia».

«No han hablado conmigo y no tienen por qué hacerlo porque el objetivo aún no se ha conseguido. Es normal que ahora haya rumores y que salgan nombres de entrenadores. Estoy feliz aquí, es un club que me llamó en un momento complicado y me siento muy bien, tengo un trato exquisito con todos y pienso que estoy en el lugar ideal, pero de momento lo más sensato es conseguir los puntos que nos faltan y luego sentarnos para hablar. No se trata de quién da el primer paso, sino de conseguir primero la meta que nos hemos fijado», explicó el entrenador azteca sobre su futuro.

Aguirre aseguró que «estoy 100×100 concentrado en la Liga. A nivel global en el vestuario nadie me ha preguntado sobre mi futuro. No noto que al equipo le afecte en absoluto, creo que estamos todos metidos en el objetivo.»

En relación a la situación del Mallorca en la clasificación se mostró muy seguro de cumplir el objetivo porque, según afirmó, «creo firmemente que el equipo se va a quedar en Primera División y estoy seguro de que la plantilla comparte ese sentimiento. El empate de Cádiz por lo menos nos mantiene una semana más con seis puntos de diferencia. Sabemos que ganando en casa tenemos la permanencia asegurada y mañana queremos dar el primer paso».

«No sé en cuánto estará este año la permanencia. Siempre he sabido que 42 puntos es la cifra mágica, pero este año va a ser complicado llegar ahí. Por eso es fundamental sacar los tres partidos que nos quedan en casa», añadió.

Sobre su rival, al que ha ganado en Palma en las dos últimas temporada, admitió que «se puede decir que el Atlético no está bien fuera de casa esta temporada, pero los equipos del Cholo siempre han sido competitivos y estoy seguro de que mañana nos lo va a poner muy difícil. Es una plantilla de Champions, no necesito descubrir nada sobre ellos porque ya se sabe».

Aguirre recordó el choque de la primera vuelta, resuelto por la mínima, y aprovechó para pedir el apoyo de la afición: «Allí hicimos un buen partido, muy correcto. Nos ganaron con un golazo de Griezmann, pero mañana espero que con el apoyo de nuestra gente y con la necesidad que tenemos de puntos estemos a la altura de las circunstancias».

«Nos conocemos demasiado. Ninguno querrá cometer errores. El Atlético es capaz de cambiar el dibujo sobre la marcha y eso causa problemas a muchos equipos. Debemos ser capaces de detectarlo a tiempo», dijo sobre la cintura táctica de Simeone, mientras que, en cuanto al rendimiento de los rojiblancos fuera de casa, donde han perdido ya ocho partidos, explicó que «si solamente analizas los resultados está claro que a domicilio han perdido mucho, pero yo juzgo también el rendimiento y sin ir más lejos el último partido que perdieron en Vitoria fue muy igualado».