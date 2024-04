1-1. El Mallorca sale del infierno de Cádiz con un punto de oro

El Mallorca sale del infierno de Cádiz con un punto de oro y se acerca a la salvación, con seis puntos de ventaja con respecto a su rival a falta de cinco jornadas para que el Campeonato eche el telón. La matinal pudo haber cambiado de rumbo en la recta final, primero hacia el costado mallorquinista, en un disparo de Darder a la base del poste, y luego hacia el flanco cadista, cuando Roger, a portería vacía, tiró fuera. Golazo de Muriqi, de los mejores de la temporada, y autogol de Omar Mascarell.

El Cádiz tiró de corazón y de grada para arrinconar al Mallorca en los minutos iniciales de partido, pero fueron sólo fuegos artificiales porque Rajkovic no pasó por el menor momento de apuro. Muy al contrario, fue a Ledesma al que se le hizo de noche cuando a los 12 minutos un centro de Valjent lo cazó en plancha Muriqi en el área anticipándose a Fali. El pirata cabeceó cruzado y abajo a un lugar imposible para el portero argentino y logró el primer gol de la matinal.

El 0-1 dejó totalmente KO al Cádiz, que no se esperaba un golpe semejante tan pronto. El equipo de Pellegrino no supo responder y casi de inmediato pudo llegar el 0-2 en una volea en el área de Gio, pero al uruguayo el balón se le fue alto cuando había conseguido una buena posición en el área. Mientras, la única respuesta doméstica fue un tirito manso de Rubén Alcaraz desde fuera del área a las manos de Rajkovic, que no tuvo ni que moverse y una chilena también muy lejana de Chris Ramos en el descuento.

Viéndose superado, el Cádiz bajó al fango para ensuciar el partido con interrupciones continuas con las que pretendía desconcentrar al Mallorca, pero no lo consiguió en absoluto y los de Aguirre llegaron al final del primer tiempo con ventaja en el marcador y con la satisfacción de que su enemigo había sido incapaz de crearle ni siquiera la menor sensación de peligro.

Pellegrino trató de cambiar la dinámica en el descanso prescindiendo de uno de los centrales para dotar a la delantera de un segundo efectivo como Sergi Guardiola. Javi Hernández relevó también a un renqueante Lucas Pires mientras que Aguirre, como era de esperar, no tocó absolutamente nada, satisfecho por como habían ido las cosas en el acto inicial del partido.

Como era de esperar el Cádiz salió a por todas, pero la primera acción de peligro real volvió a ser mallorquinista. A los 50 minutos Radonjic metió desde la izquierda un centro raso espectacular al que no llegó Gio, pero que tenía todos los condicionantes necesarios para que hubiera acabado en el 0-2. Aguirre suspiró, consciente de lo que se había esfumado. Poco después el serbio, muy gris en la matinal, enfiló el vestuario para que entrara Antonio Sánchez.

Todo parecía controlado, pero de repente el entramado del Mallorca se hizo añicos de la forma más inesperada posible en un centro desde la banda que Omar Mascarell introdujo de manera desafortunada en su propia portería. El Cádiz se vio con un empate obtenido desde la nada y Guardiola, poco después, estuvo a punto de prolongar la euforia con un disparo que se fue fuera por poco. En cuestión de un suspiro un partido que estaba totalmente controlado se complicó hasta términos insospechados.

Aguirre calmó la ansiedad dando entrada a Morlanes y Darder y el aragonés estuvo excelente. Suyo fue un pase que dejó a Darder solo ante Ledesma a los 85 minutos, pero el disparo del mallorquín se fue a la base del poste. También el Cádiz estuvo cerca del gol en el último minuto en un error en la salida de Rajkovic, pero Roger tiró fuera a portería vacía.

Cádiz: Ledesma (1), Iza Carcelén (1), Ousou (1), Fali (1), Víctor Chust (1), Lucas Pires (1), Rubén Alcaraz (1), Álex Fernández (2), Robert Navarro (1), Juanmi (1) y Chris Ramos (1). Javi Hernández (1) por Lucas Pires (46′), Guardiola (2) por Ousou (46′), Maxi Gómez (1) por Juanmi (64′), Darwin Machís (1) por Robert Navarro (78′), Roger Martí (1) por Chris Ramos (80′)

Mallorca: Rajkovic (1), Gio (2), Valjent (1), Raíllo (1), Nastasic (1), Maffeo (1), Omar Mascarell (1), Samú Costa (1), Dani Rodríguez (1), Radonjic (1) y Muriqi (2). Antonio Sánchez (1) por Radonjic (56′), Sergi Darder (1) por Dani Rodríguez (69′), Morlanes (1) por Samú Costa (69′), Lato (1) por Maffeo (83′), Abdón (1) por Muriqi (83′)

Árbitro: Díaz de Mera (1). Ta Pires, Chris Ramos, Fali, Dani Rodríguez, Omar Mascarell

Goles: 0-1. Min. 12: Muriqi; 1-1. Min.59: Omar Mascarell en p.p.