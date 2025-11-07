Luz de otoño en Cap Rocat: la boda de Cecilia y Rafael

Hay bodas que parecen escritas por el destino y la de Cecilia Santos Fernández y Rafael Velón fue una de ellas. Ella llegó a Mallorca por trabajo hace años y aunque la vida la devolvió después a Madrid, la isla la conquistó por completo. «Me siento mallorquina», suele decir y lo demostró al elegir este rincón del Mediterráneo para sellar su historia de amor con Rafael, hijo de Blanca Navarro y del mítico comandante Rafael Velón, una de las parejas más recordadas de la Mallorca elegante de los años 90.

El escenario no podía ser otro que Cap Rocat, el hotel más emblemático de la isla, una fortaleza esculpida en piedra y mar que parece suspendida entre el cielo y la bahía de Palma. Bajo un sol amable de noviembre, los novios llegaron a las dos de la tarde entre aplausos, música y sonrisas. Cecilia, vestida de Cortana, irradiaba serenidad y estilo. El maquillaje y el peinado, obra de Soledad Rebollar -la estilista de artistas como Vanesa Martín o Malú, recientemente afincada en la isla-, realzaban su belleza natural con una elegancia discreta. Rafael, fiel a su personalidad, apostó por un blazer verde inglesa que reflejaba el equilibrio perfecto entre distinción y frescura.

La decoración, firmada por Little Sister, envolvía todo el espacio en tonos otoñales: ocres, dorados suaves y verdes empolvados que parecían fundirse con la piedra de la fortaleza y el mar al fondo. Sobre las mesas, velas y flores silvestres componían un paisaje íntimo, sofisticado y cálido.

La gastronomía estuvo a la altura del lugar: el chef Víctor García, alma del restaurante La Fortaleza de Cap Rocat, ideó un menú exquisito en el que destacaron los entrantes fríos, los platos principales de inspiración mediterránea y dos maestros cortadores de jamón que ofrecían su arte en directo. Todo ello acompañado por un constante fluir de copas de champán -la bebida predilecta de la novia- y una cuidada selección de licores que mantuvieron el ambiente vibrante hasta el anochecer.

La música fue otro de los hilos que tejieron la magia del día. Durante el cóctel y la comida, Judith & Naile, vocalista y percusionista de Panela Productions, interpretaron temas de bossa nova que llenaron el aire de ritmo suave y alegría contenida. Al caer la tarde, el carismático Paco Colombàs y su banda Isla Paradiso tomaron el relevo, recorriendo el jardín para invitar a todos a la zona de baile, iluminada con más de cien velas. El resultado fue una atmósfera cinematográfica, una noche mágica suspendida sobre el Mediterráneo.

Ciento cuarenta invitados llegados de Madrid, Londres, Nueva York, Dubái, Estambul y Suecia, junto a un nutrido grupo de amigos mallorquines -ya familia para los novios-, dieron forma a un mosaico humano de elegancia y afecto. Entre ellos, destacaban figuras conocidas de la vida social de Mallorca, que aportaron al evento ese aire de distinción natural y cercana que caracteriza a la isla. Pero si algo llamó la atención, fue la elegancia impecable de todas las invitadas: cada una interpretó con estilo propio el código otoñal, entre tejidos vaporosos, tonos cálidos y joyas sutiles que parecían reflejar la luz dorada del atardecer. El conjunto desprendía una armonía perfecta entre el encanto local y la sofisticación cosmopolita.

El momento más emotivo llegó con las palabras del novio: «Os presento a mi mujer, Cecilia Santos. Cuando uno piensa que la otra persona es perfecta, es que está enamorado». Un silencio emocionado precedió a los aplausos; fue el instante más sincero y luminoso del día. Las madres de los novios, Blanca Navarro y Casilda Fernández, irradiaban orgullo y ternura, disfrutando del amor y la alegría de sus hijos.

Cuando la música se mezcló con el sonido del mar y el cielo de Mallorca comenzó a teñirse de naranja, todos comprendieron que aquella boda no era solo una celebración, sino una declaración: la de dos personas que, habiendo vivido mucho, decidieron apostar por un amor maduro, sereno y profundamente feliz.

Y mientras las velas seguían encendidas y las copas de champán brillaban bajo la noche, Cecilia y Rafael bailaban como si el tiempo se hubiera detenido sobre la bahía. Mallorca les regaló un atardecer eterno, y ellos, a cambio, le devolvieron una historia de amor escrita con luz, elegancia y verdad.