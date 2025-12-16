Luis Blanco: «Es tan importante que no necesito motivar a nadie»
«El partido es tan importante que no necesito motivar a nadie», bromeó hoy Luis Blanco, entrenador del Atlético Baleares, ante el choque que mañana enfrentará a su equipo ante el Atlético de Madrid en 16avos de final de la Copa del Rey en un Estadio Balear que registrará un lleno absoluto. «Todo lo que venga será para nosotros un verdadero premio», admitió el entrenador catalán, que ya ha dejado fuera esta temporada a un Primera, al Espanyol, quinto clasificado de la Liga.
Luis Blanco, que dirigió la última sesión preparatoria previa al partido, aseguró que «estamos super ilusionados, con ganas de competir y de medirnos contra un rival de Primera División. Para nosotros es un partido especial, nos motiva mucho y queremos que toda la gente venga y lo viva», para después dejar claro que «no tenemos nada que perder. El único motivo de enfado sería no competir, y estoy seguro de que eso no sucederá».
«Necesitamos hacer un partido prácticamente perfecto para poder competirles. Tenemos claro, y así se lo he dicho a los jugadores, que sólo tendremos opciones mínimas si mantenemos un nivel altísimo de concentración en todas las fases del juego», añadió el técnico, que ya ha entrenado en Primera División de manera circunstancial, y que tiene al Atlético Baleares segundo en la clasificación pese a su derrota de este pasado fin de semana en el campo del Terrasa.
En cuanto a qué jugadores espera encontrarse mañana, Blanco dijo que «cualquiera que venga será de máximo nivel europeo», aunque no dudó en comprometerse a «intentarlo con todas nuestras fuerzas».
«Será un premio para nosotros y para nuestra afición, y queremos que se sientan orgullosos de sus jugadores, que no tengan la menor duda de que vamos a ponerlo todo de nuestra parte para intentar estar a la altura, pero como he dicho antes todo lo que venga será un premio», dijo para finalizar el entrenador.