Lo nunca visto: el Mallorca se plantea no fichar en enero a la vista del magnífico rendimiento que está dando la plantilla y de que todas las posiciones están cubiertas. Por supuesto, hay que estar atentos a alguna posible salida o a las consecuencias de alguna lesión grave que obligara a alterar los planes, pero si todo transcurre en condiciones normales en la próxima ventana no va a haber movimientos de entradas en el equipo, aunque sí puede haber un par de salidas las del colombiano Dani Luna y del mallorquín Javi Llabrés, en busca de minutos que aquí no tienen.

Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico consideran que hay suficientes jugadores para afrontar en condiciones la temporada con todas las posiciones dobladas. Hay tres porteros, hasta cuatro jugadores que pueden actuar en el lateral derecho, cuatro centrales, dos laterales izquierdos, cinco centrocampistas, cinco futbolistas que pueden adecuarse a las bandas y tres delanteros centros. Lo positivo aquí es que hay varios futbolistas que se adaptan a diferentes demarcaciones, como Antonio Sánchez, Dani Rodríguez o Valery, y esa es una gran noticia para Arrasate.

De hecho, la competencia en algunos puestos es feroz. El portugués Chiquinho apenas ha intervenido, a pesar de que dejó muy buenos detalles en los pocos minutos que jugó en el campo del Espanyol, Valery lleva dos goles saliendo desde el banquillo y Antonio Sánchez también ha demostrado estar en condiciones de jugar a gran nivel. «Traer jugadores por traer es absurdo», aseguraba ayer a OKDIARIO una fuente oficial.

Es más, la idea es que salgan cedidos Luna y Llabrés para que puedan tener un protagonismo del que aquí carecen. A los dos se les intentará buscar equipo en Segunda, donde parece que pueden tener mercado, y la idea es ocupar sus puestos con dos jugadores que alternen con el filial como Jan Salas y Marc Doménech. El primero, de hecho, ni siquiera ha debutado, mientras que el segundo ha vuelto al Mallorca B a causa de la enorme competencia que hay en su puesto.

La gran preocupación es que Mendes quiera sacar del Mallorca a Samú Costa en enero, lo que evidentemente obligaría al club a replantearlo todo, pero no parece probable porque lo que está claro es que se pedirá la cláusula íntegra por el centrocampista portugués, del que no se quiere prescindir bajo ninguna circunstancia en lo que queda de Campeonato. Otra cosa, por supuesto, será lo que suceda en verano, pero ese ya es otro cantar.