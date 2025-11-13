Lluís Feliu, un ‘hombre gol’ en el filial del Illes Balears

El Illes Balears Palma Futsal B vive un gran inicio de temporada en Segunda División B, y una de las grandes razones lleva nombre propio: Lluis Feliu. El jugador mallorquín (2005, Palma) está firmando unas cifras de escándalo y se ha convertido en uno de los pilares del equipo de Óscar Tesías, que suma seis victorias, dos empates y una única derrota por la mínima en nueve jornadas.

El filial promedia seis goles por partido, y una buena parte de esa efectividad ofensiva tiene la firma de Feliu, autor de 17 goles en nueve encuentros. En cuatro de ellos ha alcanzado o superado el ‘hat-trick’, pero la exhibición más destacable llegó el pasado domingo: cinco goles en la victoria por 3-5 ante el Covisa Manresa, en un duelo que el conjunto balear remontó tras empezar perdiendo 2-0 en apenas dos minutos.

“La sensación fue muy buena, sobre todo por la victoria”, explica Feliu. “Era un partido importante, contra el último clasificado, pero sabíamos que en su pista sería complicado. No empezamos del todo bien, pero al final supimos remontar y los goles fueron míos, aunque el trabajo fue de todo el equipo, que me ayudó a conseguirlo”.

El vestuario celebró el triunfo con alegría, aunque con el tiempo justo para volver a casa. “Los compañeros me felicitaron, me dieron la enhorabuena y me animaron a seguir así, todos juntos. Hay muy buen ambiente en el equipo y eso se nota”, asegura.

Feliu cumple su cuarta temporada en el club, tras pasar por el juvenil y formar parte del filial que logró el ascenso a Segunda B. Un camino que resume el espíritu de la cantera del Illes Balears Palma Futsal: trabajo, crecimiento y compromiso. “Me siento muy bien, la verdad. Se está dando la casualidad de que cuando marco, casi siempre van de tres en tres o más, pero lo importante son las victorias. Hemos puntuado en ocho de nueve partidos y estamos ahí arriba”, comenta.

El filial ocupa actualmente la segunda posición en la tabla, en una liga muy competida. “Quedan seis partidos para acabar la primera vuelta y si queremos mantenernos arriba, tenemos que seguir en esta dinámica. El grupo está muy unido y con mucha confianza”, destaca el jugador.