Llueven los reproches a Negueruela por el veto del PSOE a OKBALEARES y por sus desplantes a IB3

Duro reproche del Partido Popular a las actitudes del PSOE en Baleares respeto a determinados medios de comunicación. Tras meses vetando a OKBALEARES en el Parlamento, este lunes el PSOE junto al resto de partidos de la izquierda han decidido ausentarse de la tertulia política semanal de la radio autonómica IB3Ràdio porque los temas planteados para debatir no eran de su agrado. No hay que olvidar que fue precisamente el PSOE quien, insistentemente, exigía la vuelta de estas tertulias políticas después de que el director general anterior, Albert Salas, las suprimiera de la parrilla por su falta de interés.

El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha reaccionado este lunes a los dos frentes que el PSOE tiene abiertos con los medios de comunicación. «Algo insólito» ha valorado Sagreras, quien ha añadido que «algunas veces, los grupos de la oposición deberían replantearse el significado de la palabra ‘democracia’. El PP siempre respeta los temas que los periodistas de IB3 nos ponen sobre la mesa. Me parece insólito que sean los grupos parlamentarios los que quieran fiscalizar y decirles a los medios de comunicación de qué temas hay que discutir. Esta sobreactuación es porque ‘el hambre hace hacer cosas’ y tienen la moral por los suelos tras las últimas encuestas. Yo les pediría un respeto por la democracia. Quiero recordar que en esta misma sala de Prensa mientras unos respondemos siempre a las preguntas de los periodistas, nos gusten más o menos, los portavoces del Partido Socialista no una ni dos ni tres veces se han negado a responder preguntas de ciertos periodistas -en clara alusión al veto del PSOE a los periodistas de OKBALEARES-. Esto no es lo correcto. Me parece insólito en un partido que quiere ser serio. Son actitudes que vienen demostrando en los últimos dos años».

Hay que recordar que Iago Negueruela y el resto de portavoces socialistas llevan más de un año vetando sistemáticamente las preguntas de OKBALEARES llegando al extremo hace poco más de un mes de no permitir ni siquiera las preguntas. Un hecho que provocó un gran malestar entre los funcionarios del Parlament a los que se ponía en una situación terriblemente incómoda.

No queda todo ahí. Hace unos días, en la sesión de control sobre el Ente Público, los socialistas no tenían ningún problema en pedir abiertamente más periodistas de izquierdas trabajando en IB3.

El PSIB-PSOE ha decidido no participar este lunes en la tertulia política del programa ‘Al Dia’ de IB3 Ràdio en protesta por lo que han considerado un caso de «manipulación política» por parte del medio público.

Según ha informado la formación en un comunicado, la dirección del programa había propuesto debatir sobre la Conferencia de Presidentes Autonómicos y la ejecución del Impuesto del Turismo Sostenible del año 2017, en una semana marcada por varios temas de actualidad política. Entre ellos, los socialistas han destacado la crisis institucional que afecta al Parlament, cuyo presidente, Gabriel Le Senne, deberá sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de odio, y la reciente aprobación del proyecto de presupuestos autonómicos con el apoyo de Vox.

Desde el partido han criticado que otros asuntos relevantes de la semana no hayan sido incluidos en la agenda del programa, como la Assemblea de Docents contra los recortes en la lengua propia y la educación pública, o la manifestación convocada para este domingo contra la saturación turística.

El PSIB-PSOE ha considerado que la selección de los temas, centrados en la gestión de un anterior gobierno de izquierdas y en una conferencia de carácter estatal, responde a un intento «manipulación política» para evitar el debate sobre la acción actual del Ejecutivo y su presidenta, Marga Prohens.

Asimismo, han asegurado que el «único argumento» recibido por parte de la dirección de IB3 ante la negativa de los partidos de izquierda a participar ha sido que el tema presupuestario ya se trató en una ocasión anterior. Como respuesta, el PSIB-PSOE ha replicado que hay asuntos, como la migración, que se abordan de forma recurrente.