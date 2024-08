Llega el día definitivo: el Mallorca lo intentará hasta el final con Rodri

Llega el día definitivo en el mercado de fichajes y el Mallorca lo intentará hasta el final con Rodri, aunque ayer el Betis le dejó claro que el jugador no iba a salir del equipo en esta ventana de pases por orden directa del entrenador chileno Manuel Pellegrini. ¿Podría haber cambio de opinión? Todo pasa por los refuerzos que pueda conseguir el equipo verdiblanco, que aspira a incorporar a dos centrocampistas de mucho nombre como Ceballos y Lo Celso, pero por si acaso Ortells está estudiando otras alternativas.

El último nombre que está sobre la mesa es el del catalán Valery Fernández, como anticipó ayer OKBALEARES. No es un primer espada, pero puede jugar en dos posiciones y como fondo de armario no está nada mal. Tiene ofertas de otros equipos de Primera y Segunda División. El Mallorca se plantea seriamente aguantar con Robert Navarro y Valery hasta enero y luego, en función del rendimiento que dé la plantilla, ir a por un jugador de mayor valor, pero en principio se cree que podría ser suficiente. El club tiene mucha confianza en Robert Navarro, al que presentó ayer, y está convencido de que va a ser un titular fijo en una banda, por lo que quedarían Asano, Dani Rodríguez, Llabrés y el propio Valery para la otra.

Hay que recordar que el Mallorca llega al último día con dos licencias disponibles, ya que sólo ha utilizado 23 de las 25 que le permite la Liga. En consecuencia podrían llegar hasta dos jugadores si no sale ninguno, algo que por otro lado no está previsto, aunque en el último día de mercado todo puede suceder y hay que recordar que Samú Costa está representado por Jorge Mendes, que podría intentar meterle en alguna operación a triple banda. El Mallorca, desde luego, no ha recibido aún ninguna oferta por el centrocampista portugués.

Queda por último por resolver la situación del colombiano Dani Luna, a quien el Mallorca busca una cesión en Segunda o, en el peor de los casos, en Primera Federación. De no ser así se le dejaría a caballo entre el primer equipo y el filial de Segunda Federación, pero no es la opción que más gusta en el club.