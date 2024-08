Pellegrini bloquea a Rodri y el Mallorca se fija en Valery

Pellegrini bloquea a Rodri y el Mallorca, que casi da por perdido al jugador extremeño, se fija en el joven Valery Fernández, lateral o extremo del Girona, que vendría cedido para completar la plantilla y proporcionarle competencia a Maffeo. Sin embargo hemos entrado en las últimas 24 horas del mercado, que se cierra en la medianoche de este viernes, y todo puede pasar.

Rodri ha vuelto a ser titular hoy con el Betis en su partido de la Conference League, en un mensaje muy claro de que el entrenador chileno no quiere dejarle salir. Así se lo ha comunicado también hoy el propio club verdiblanco al Mallorca, que mantiene aún pequeño hálito de esperanza basado en la posibilidad de que el Betis fiche en el último día de mercado a Lo Celso y Ceballos, pero es casi imposible.

Hay otras vías de negociación abiertas y una de ellas es la de Valery Fernández, con el que no cuenta el Girona. No es un primer espada, pero puede jugar en dos posiciones y como fondo de armario no está nada mal. Tiene ofertas de otros equipos de Primera y Segunda División.

El Mallorca se plantea seriamente aguantar con Robert Navarro y Valery hasta enero y luego, en función del rendimiento que dé la plantilla, ir a por un jugador de mayor valor, pero en principio se cree que podría ser suficiente. El club tiene mucha confianza en Robert Navarro, al que ha presentado hoy, y está convencido de que va a ser un titular fijo en una banda, por lo que quedarían Asano, Dani Rodríguez, Llabrés y el propio Valery para la otra.

De todos modos el día final de mercado es absolutamente imprevisible porque pueden pasar muchas cosas y hay que estar preparado para lo inesperado, tanto en entradas como en salidas. El Mallorca no espera ninguna oferta por sus jugadores, pero siendo Samú Costa de la cuerda de Jorge Mendes puede esperarse cualquier vuelco.