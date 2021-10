El presidente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) del Ayuntamiento de Palma, Alberto Jarabo (UP), firmó con dos aseguradoras privadas un acuerdo de reversión de 5.068 nichos y tres sepulturas al cementerio municipal de Son Valentí sin informe económico que evaluara el coste que tendría esta operación para las arcas de la compañía municipal.

Una valoración del alcance económico del acuerdo que estaba obligado a realizar, según recoge el propio informe jurídico de la EFM, que informa sobre la reversión de la titularidad de estas unidades de enterramiento a la empresa municipal.

Pese a ello, Jarabo aceptó la recuperación de estas unidades de enterramiento cuyo coste de mantenimiento y reparaciones a efectuar, según reconoció el propio edil de UP en el pleno celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Palma, costará más de 100.000 euros anuales a las arcas de la EFM.

Un acuerdo de reversión que, en principio, iba a ser sin contraprestaciones económicas para las arcas municipales, es decir gratis sin más, pero finalmente, además, no fue así.

En el convenio firmado con las compañías donantes, la Funeraria acepta hacer un descuento vitalicio del 36% de las tarifas de sus asegurados, desconociéndose también, al no haber informe económico de este acuerdo, el alcance que esto tendrá para esta entidad pública municipal.

Desde el PP, la concejala Montserrat Oliveras, acusó al edil de UP de querer despatrimonializar con esta operación la empresa funeraria.

“No sabemos por qué no realizan esos informes económicos, ni de valoración, cuando está obligado a ello porque es preceptivo. Es muy difícil de entender cómo se gestiona una empresa pública que parece que es su cortijo”, manifestó la edil popular. Oliveras además instó a Jarabo a revelar si tenía conocimiento de que estas aseguradoras estuvieran desinvirtiendo en Son Valentí “para hacerlo en un solar cedido por la funeraria municipal en Bon Sosec, porque eso sería hacer competencia a la propia funeraria municipal que usted preside”.

En su comparecencia en el pleno, Jarabo se limitó a echar balones fuera, y a no resolver, ninguna de las dudas que planean sobre esta operación. El presidente de la EFM puntualizó que las reversiones de unidades de enterramiento «son casi semanales y, normalmente, no pasan ni por el consejo de administración», indicó.

El concejal de UP subrayó que, años atrás, las aseguradoras las adquirían porque «había de sobra y no les contabilizaba en exceso». «Ahora hay otra legislación, ya no les interesa, y nosotros, lo que hacemos es recuperar la titularidad pública».

En ningún momento, el también portavoz del gobierno municipal, aclaró por qué no se había realizado una valoración económica de esta reversión, limitándose a manifestar que el acuerdo de reversión de estos 5.000 nichos «nos va muy bien, porque teníamos carencias».