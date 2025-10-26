El Levante, un visitante de cuidado

Quizás sea una contradicción, o no, pero el Levante ha sacado fuera de casa casi todos los puntos que pregona su clasificación. Un único empate como botín en la valenciana barriada de Orriols, mientras que lejos de allí ha sumado otro punto apoyado en dos victorias, ambas ante los colistas Oviedo y Girona. En su feudo plantó cara tanto al Barça como al Real Madrid e igualó al Betis. Su gran tropiezo ante el Rayo la pasada semana.

Solamente el Espanyol, el Alavés, Athletic y Celta han encajado menos goles en calidad de visitantes, lo que pone en solfa la aparente fragilidad de su zaga. En la otra cara de su moneda hallamos un ataque absolutamente inspirado en la fuerza y habilidad de Etta Eyong, una de las revelaciones de la liga e Iván Romero, sin descuidar a hombres de la casa, como Brugué, con los que ascendió de categoría.

Ha viajado con la duda de su futbolista más importante: Carlos Alvarez. El joven andaluz ejerce a la vez de motor y cerebro, se mueve por ambas bandas y también entre líneas con mucho peligro, juego vertical y capacidad para cubrir una zona amplia de terreno. Sufrió un esguince de tobillo y la carta de su participación no ha sido desvelada.

Tampoco muestra sus cartas Jagoba Arrasate. El empate entre Girona y Oviedo en Montilivi permite al Mallorca arrancar fuera de las posiciones de descenso, pero necesita la victoria para ratificar el resultado y la confianza demandados tras abatir al Sevilla en su salsa y poner distancia entre los puestos del miedo. Lato y Kumbulla, que no sale de su lesión, quedan fuera de la convocatoria a la que se reincorpora Asano. Visto lo sucedido en el Sánchez Pizjoán, el técnico tendrá que decidir si los relevos practicados en aquella segunda parte se ratifican o prepara un plan de partido, como le gusta decir, en términos distintos o distantes.

El trío de designaciones del Comité Central de Arbitros, ha nominado a Miguel Angel Ortiz Arias, de Madrid, como director de la contienda. A sus 41 años es ya todo un veterano en Primera, pues cumple su quinta temporada sin haber alcanzado la condición de internacional seguramente por su irregularidad. Pitó al Mallorca en Barcelona (1-0) y en Palma frente a Las Palmas, (3-1) sin complicaciones en ambos encuentros. Lo peor estará en la cabina, el indeseado Figueroa Vázquez.