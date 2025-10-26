Un marroquí borracho y sin carnet se empotra contra una furgoneta parada en un semáforo en Palma

Una noche de fiesta terminó en desastre para un joven motorista en Palma. La Policía Local investiga a un hombre de 30 años, de origen marroquí, que cuadruplicó la tasa máxima de alcohol permitida y circulaba sin haber obtenido nunca el carné de conducir.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 5 de octubre, en la avenida Gabriel Roca, cuando el conductor de una motocicleta embistió por alcance a una furgoneta parada en un semáforo en rojo. La colisión, que afortunadamente se saldó con heridas leves para el motorista, puso en marcha a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el joven mostraba claros síntomas de embriaguez. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 1,04 miligramos por litro de aire espirado, más de cuatro veces el límite legal (0,25 mg/l). Además, la investigación reveló que el implicado jamás había obtenido el permiso de conducción.

Pero el escándalo no acabó ahí. Los agentes comprobaron además que el motorista nunca había obtenido el carné de conducir, por lo que su conducta encajaba en dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducción bajo los efectos del alcohol y otro por carecer de permiso de conducción.

Mientras se tramitaba la asistencia sanitaria, el padre del joven se presentó en el lugar del siniestro, identificándose como titular de la motocicleta. La Policía Local le informó de su responsabilidad administrativa al permitir que su hijo circulara con un vehículo sin tener carné, motivo por el cual también ha sido denunciado.

La motocicleta fue retirada del lugar y el atestado se ha remitido al juzgado de guardia, que determinará la sanción correspondiente. Afortunadamente, el accidente no causó víctimas graves, aunque podría haber tenido un desenlace mucho peor.

Fuentes policiales subrayan que este tipo de casos «ponen en riesgo no solo al conductor, sino también al resto de usuarios de la vía», y recuerdan que el consumo de alcohol multiplica por cuatro el riesgo de accidente, especialmente en vehículos de dos ruedas.

La investigación sigue abierta mientras se valoran las posibles consecuencias penales para el motorista y las sanciones administrativas para su padre. Una noche de exceso y negligencia que ha terminado con denuncias, heridas y un claro aviso de las autoridades: el alcohol y la imprudencia no tienen cabida en la carretera.