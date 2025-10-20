Levante y Sant Just, en el horizonte cercano

Apagados los focos de la victoria en el Sánchez Pizjuán, el horizonte cercano enfrenta al Mallorca al Levante y al Sant Just para acabar el mes de octubre. Liga el próximo domingo en Son Moix y Copa el miércoles siguiente en l’Hospitalet, ya que los catalanes, de Lliga Èlit, no cumplen en su campo ni con el aforo ni con la iluminación mínimas exigibles.

Los resultados del domingo, a falta de que concluya la jornada con el Alavés-Valencia que se disputa esta noche en Mendizorroza, han compartimentado muchísimo la clasificación por la parte de abajo, lo que otorga aún más importancia al triunfo del Mallorca en Sevilla, ya que si no hubiera sido así, incluso con un empate, el equipo estaría en zona de descenso. De ahí la trascendencia del choque del domingo ante el Levante.

Los valencianos vienen de perder de manera clara en Orriols ante el Rayo Vallecano, por lo que llegarán a Palma empatados a ocho puntos con el Mallorca. No han ganado aún un solo partido en su estadio, pero fuera son mucho más peligrosos, con dos victorias y un empate en cinco encuentros como forasteros. Su tripleta de ataque formada por Carlos Álvarez, Etta Eyong y Iván Romero es muy incisiva, por lo que habrá que estar especialmente atentos en defensa.

Ganando al Levante el Mallorca se iría hasta los once puntos, una cosecha bastante aceptable de cara lo que queda de año. Incluso un empate no sería un desastre, pero sin duda el objetivo de los de Arrasate es sumar su segundo triunfo de la temporada en Son Moix y llegar con la moral por las nubes al partido de Copa del miércoles siguiente en el Municipal de L’Hospitalet ante el Sant Just catalán, un equipo con apenas 15 años de vida -fue fundado en 2010- que disputará el primer partido de su historia ante un rival de Primera División.