Se lesiona Muriqi con Kosovo y el Mallorca entra en pánico

El Mallorca entra en pánico tras conocer anoche la lesión de su máximo goleador, Vedat Muriqi, durante el partido que jugó con su selección ante Israel en Kosovo y que de hecho ya había provocado la suspensión del encuentro que debía haberse disputado esta semana ante el Cádiz. El club espera recibir durante la jornada de hoy noticias más concretas sobre el estado físico del jugador, considerado vital para Javier Aguirre en su sistema de ataque.

Muriqi is down and injured.

Muriqi, que dio el pase que llevó al centrocampista del Besiktas turco Milot Rashica a marcar el primer y único gol del partido a los 41 minutos, se lesionó a los 66 al parecer a consecuencia del mal estado del terreno de juego. El delantero tuvo que abandonar el campo apoyado por dos asistentes y fue sustituido por el delantero del Clermont francés Elbasan Rashani.

Tomorrow, Vedat Muriqi will undergo a scan to assess the injury’s extent. At the moment, the severity remains unknown. https://t.co/TVtXxEF39z

Tal y como relata la cuenta de Twitter Kosovan Football, el futbolista del Mallorca será sometido hoy a pruebas médicas que determinarán el alcance de su lesión. «Por el momento no se conoce la gravedad», afirma la misma cuenta, único medio a través del que se tiene conocimiento del estado del jugador.

Anoche se especulaba con que podría tratarse de un esguince. De ser así todo dependerá del grado. Si es un grado 1 podría incluso llegar al partido ante el Atlético, ya que quedan 12 días para que se dispute, aunque hay que esperar porque lamentablemente tampoco puede descartarse que el jugador haya sufrido una lesión de mayor gravedad. Es la primera vez desde que está en el Mallorca que Muriqi sufre un percance de este nivel.