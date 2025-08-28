El juez deja en libertad bajo fianza de 5.000 euros al joven que atropelló a Jaume Anglada

La Audiencia Provincial de Palma ha dejado en libertad tras pagar una fianza de 5.000 euros al joven de 20 años acusado de atropellar al cantante mallorquín Jaume Anglada y darse a la fuga.

El juez ha estimado el recurso presentado por su defensa. «Era de justicia y así lo ha entendido la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Palma. Bajo ningún concepto existía el riesgo de fuga. Se trata de gente humilde, pero con un importante arraigo familiar y social en la isla», apunta su abogado, Pablo Juanico.

Pasaban unos minutos sobre las diez de la mañana cuando arrancaba la vista y, poco después, se conocía la resolución que dictaba su puesta en libertad con cargos. «La madre del chico se ha puesto a llorar de la emoción. Ha sido muy duro porque le han separado de su hijo durante 20 días. Todos estamos muy contentos de la mejoría que está experimentando Jaume Anglada y le deseamos una pronta recuperación. Fue un lamentable accidente», concluye el letrado.

Una vez depositada la fianza de 5.000 euros, en las próximas horas, el Centro Penitenciario de Palma ordenará la puesta en libertad del preso.

El joven llevaba en prisión provisional desde el mismo día del atropello, el pasado 8 de agosto, después de reconocer la autoría de los hechos ante el juzgado de guardia. También pidió perdón y lamentó lo ocurrido.

Cabe recordar que el fatídico accidente ocurrió de madrugada, a la 1:30 horas, a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, muy cerca de la zona de Cala Mayor.

El joven conducía bajo los efectos del alcohol -triplicaba la tasa máxima permitida- cuando arrolló a la moto de la marca Vespa sobre la que circulaba Anglada y se dio a la fuga. El cantante llevaba un casco no integral, con una apertura en la zona delantera.

Debido a las heridas de extrema gravedad, el artista fue inmediatamente evacuado al Hospital de Son Espases, donde permanece hasta el día de hoy. El pasado martes, de acuerdo con el último parte médico, el conocido cantante mallorquín abandonó la UCI y pasó a planta.

Más de 70 personalidades del mundo de la música, política, cine o deporte de Baleares enviaron hace unas semanas un emotivo vídeo homenaje a Jaume Anglada, una persona muy querida por la sociedad mallorquina.

En el vídeo publicado en redes sociales aparecen todo tipo de personalidades y rostros muy conocidos de la sociedad mallorquina dando mensajes de ánimo a Anglada, que es amigo íntimo del Rey Felipe VI, quien ha estado pendiente del estado de salud del cantante en todo momento.

La iniciativa fue idea de la agencia de comunicación Vivir del cuento, que ha conseguido que aparezcan personalidades del mundo de la música como Miguel Ríos, Lorenzo Santamaría, Rosa de Lima, la banda Los Secretos, Victoria Maldi, o el mallorquín Tomeu Penya.