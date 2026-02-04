Juan Rodríguez Ginard, reelegido presidente del PP de Ses Salines y la Colonia de Sant Jordi

La Junta Local del PP de Ses Salines y la Colonia de Sant Jordi reeligió este pasado lunes a Juan Rodríguez Ginard como presidente local del partido, reafirmando así el liderazgo de un equipo cohesionado y comprometido con el municipio y consolidando un proyecto basado en la proximidad, la responsabilidad y el trabajo constante junto a los vecinos.

El acto contó con la participación de militantes y simpatizantes de la formación, así como con la presencia del presidente del Partido Popular de Mallorca, Llorenç Galmés, además de otros representantes insulares y autonómicos del PP, que quisieron mostrar su apoyo al equipo local y destacar el trabajo hecho durante los últimos años.

Juan Rodríguez agradeció la confianza depositada y aseguró que “seguiremos haciendo trabajo con ilusión, cordura y compromiso para estar siempre junto a nuestra gente y continuar haciendo avanzar el municipio a través de la acción de gobierno al Ayuntamiento”.

Desde la Junta Local se ha querido remarcar que esta nueva etapa servirá para reforzar el proyecto del Partido Popular en el municipio, manteniendo una política útil, centrada en las personas y orientada a dar respuestas reales a las necesidades de los salineros y salineras.

El PP de Ses Salines y la Colonia de Sant Jordi afronta esta nueva etapa con fuerza, unidad y la voluntad de continuar trabajando por el presente y el futuro del pueblo, de cara a las próximas elecciones del año 2027.