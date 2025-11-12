Un joven argelino asalta con violencia cinco locales del Paseo Marítimo de Palma en la misma noche

El Paseo Marítimo de Palma se convirtió en la madrugada del pasado sábado en el escenario de un gran robo. Un argelino irrumpió con fuerza en hasta cinco establecimientos situados en esta zona de primera línea de la ciudad y se llevó consigo numerosas pertenencias.

El primer robo se produjo en un restaurante de la avenida Gabriel Roca. El ladrón fracturó el acceso al negocio y entró para cometer diversos robos. Hasta el lugar se personó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, que nada más llegar recibió una una nueva llamada alertando de otro robo en un local cercano.

Al llegar a dicho establecimiento, los policías observaron un auténtico descontrol en su interior. La ventana del negocio estaba abierta de par en par y por la zona de la barra había numerosas monedas y botellas rotas en el suelo. Los agentes enseguida vieron en las inmediaciones a un joven con una actitud sospechosa.

Otra patrulla consiguió interceptarle, y al cachearle le incautaron 240 euros en billetes, una gran cantidad de monedas y hasta cuatro teléfonos móviles bloqueados cuya procedencia no era capaz de justificar. Además, también tenía en su posesión diferentes collares y otros objetos personales que no eran de su propiedad.

Más tarde, los agentes fueron informados de que había saltado la alarma en más locales del Paseo Marítimo. Los propietarios o encargados de los mismos aseguraron de que se les había robado dinero de la caja registradora y enseres personales.

Uno de los perjudicados mostró a los agentes imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía al varón, que se había cacheado anteriormente, fracturando el acceso al establecimiento y accediendo al interior.

Por ello, los agentes detuvieron al varón por ser el presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza.