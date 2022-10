José María Rodríguez obtiene el tercer grado penitenciario

El ex presidente del PP de Palma y exconseller de Interior del Govern balear, José María Rodríguez, condenado a tres años y medio de cárcel por el caso Over, ha obtenido este fin de semana el tercer grado. El ex delegado del Gobierno central ingresó el pasado lunes día 10 de octubre en el Centro de Inserción Social (CIS) de la prisión de Palma para cumplir su condena a tres años y medio de cárcel por el caso Over.

Apenas 12 días después de su ingreso en el Centro, la Junta de Tratamiento del CIS ha considerado que Rodríguez es merecedor del tercer grado, lo que supone poder salir del Centro durante el día, teniendo que regresar sólo para dormir y es el paso previo para obtener la libertad condicional.

Hay que recordar, con todo, que el ex conseller ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que argumenta que se habría vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva en el procedimiento de Over Marketing, informa Europa Press.

Este recurso suponía un último movimiento para evitar la prisión y de hecho solicitaba suspender el ingreso como medida cautelar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional todavía no ha respondido y la admisión a trámite de este recurso no se ha incluido, de momento, en las previsiones de las salas en octubre.

Rodríguez fue condenado por el uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, empresa que se encargó de las campañas electorales del PP de Baleares en el 2003 y 2007. La sentencia de la Audiencia Provincial también le impuso una inhabilitación durante nueve años. Sin embargo, le absolvió del otro delito de prevaricación y fraude por el que estaba acusado.

El ex presidente del Govern Jaume Matas, que también estaba investigado en el caso, llegó a un pacto con la Fiscalía por el que admitió haber cometido delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación. A este pacto también se adhirió Daniel Mercado -el dueño de Over Marketing-.