José Antonio de Paz: «Es imprescindible controlar el uso del fentanilo para evitar más desgracias»

José Antonio de Paz es presidente de AnesCon y jefe del Servicio de Anestesia de Clínica Rotger. Además, es miembro de la Comisión Ejecutiva y Junta Directiva de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor.

Al frente de AnesCon, asociación que reúne a los anestesiólogos de Mallorca, se marca como objetivo poner en valor el trabajo de estos profesionales sanitarios, hacer más cercana su figura a la sociedad, así como reivindicar unas condiciones económicas dignas.

Pregunta.- ¿Por qué creen que no se conoce bien la figura de los anestesiólogos?

Respuesta.- Es indudable que la sociedad conoce la figura del anestesiólogo, pero también lo es que no sabe la importancia que tiene en la medicina actual. Saben que estamos ahí, que les dormimos antes de una intervención quirúrgica, pero no conocen cuáles son todas nuestras funciones y responsabilidades, la principal de ellas velar por la seguridad del paciente mientras es operado. Y ése es el objetivo que nos hemos marcado en AnesCon, que se nos conozca bien para que se pueda valorar nuestro trabajo.

P.- ¿AnesCon surge entonces para dar a conocer el trabajo de los anestesiólogos?

R.- Es nuestro principal objetivo, porque sabemos que no se puede valorar aquello que no se conoce. Queremos que se nos conozca, que la figura del anestesiólogo sea más cercana, igual que normalmente lo es la del traumatólogo, cardiólogo, ginecólogo… No es normal que una especialidad que es clave en la medicina actual no tenga apenas visibilidad.

P.- ¿Qué otros objetivos se han marcado?

R.- Entendiendo como prioritaria esa misión de darnos a conocer, tenemos otros dos objetivos que consideramos fundamentales. Por una parte, conseguir las mejores condiciones laborales para los especialistas. Hablamos de las condiciones económicas y de otros factores que son básicos para poder atraer especialistas a Mallorca y posteriormente mantenerlos, pues todos somos conscientes del problema de la insularidad y de lo que cuesta retener el talento aquí. Y, por otra parte, defender las competencias médicas del acto anestésico. Esto es fundamental para garantizar el mejor servicio a los pacientes.

P.- ¿Tienen buenas condiciones los anestesiólogos en Mallorca?

R.- En general se podría decir que las laborales sí, el nivel de la medicina privada en Mallorca es muy bueno, a la par del que hay en ciudades como Madrid o Barcelona. Pero deben mejorarse, y mucho, las condiciones económicas para poder atraer especialistas. Hay importantes diferencias entre lo que pagan la mayoría de los seguros por un acto anestésico aquí y lo que esos mismos seguros pagan en otras comunidades. Ya no hablemos de las diferencias con otros países europeos y en Estados Unidos, por citar dos ejemplos, donde los salarios son mucho más altos y también ofrecen mejor conciliación. Así que si no queremos formar especialistas para otros países es urgente implementar cambios que mejoren nuestras condiciones.

P.- ¿Hay intrusismo en la Anestesiología?

R.- Hay intrusismo, pero no es exactamente a lo que me refería en mi respuesta anterior. Cuando hablamos de garantizar las competencias médicas, nos referimos a la puerta que algunos están intentando abrir para que desde Enfermería se pueda anestesiar, algo con lo que estamos absolutamente en contra. Lo explica muy bien el presidente de la Sociedad Española de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), el Dr. Javier García, cuando dice que es como si a una azafata de vuelo se le permitiera pilotar el avión porque ha hecho un cursillo de equis horas de vuelo. No es serio y desde luego la salud de las personas no es algo con lo que haya que hacer experimentos. Por ello, consideramos fundamental defender las competencias médicas del acto anestésico, para defender la salud de los pacientes. No podemos olvidar que la formación para ser anestesiólogo son 10 años, 6 de medicina más otros cuatro años de especialización.

P.- Ha pasado poco más de un año desde que AnesCon se pusiera en marcha. ¿Cuáles han sido sus principales logros?

R.- El primer logro fue reunirnos los anestesiólogos que trabajamos en la sanidad privada de Mallorca y decidir poner en marcha AnesCon. Hemos pasado de no existir en términos de comunicación y visibilidad, a hacerlo, porque si no somos lo conocidos que pensamos que deberíamos ser, es básicamente porque nos hemos dedicado sólo a nuestros pacientes. Y ahora hemos tomado conciencia de la necesidad de comunicar, por ello somos proactivos y contamos con nuestros canales de comunicación, nuestra página web y perfiles en redes sociales. Y estamos a disposición de los medios para hablar de Anestesiología y para explicar nuestra situación.

P.- ¿Algún logro en particular?

R.- Destacaría la Proposición No de Ley que aprobó el Parlamento de las Islas Baleares, propuesta por el Partido Popular y que contó con el respaldo de todos los partidos. En esa PNL se hacía un reconocimiento de nuestra especialidad y se instaba al Govern a llevar a cabo acciones para dar a conocer la Anestesiología en la sociedad balear.

P.- ¿Cómo ha cambiado la Anestesiología en los últimos años?

R.- El gran cambio es en cuanto a las competencias, porque hemos crecido mucho en ese sentido. Las competencias que ahora tienen los médicos anestesistas españoles sobre cuidados intensivos en neurología, cardiología, neumología o farmacología son infinitamente superiores a las que se tenían antes. La anestesiología ha evolucionado enormemente gracias a avances en tecnología, farmacología y monitorización, lo que ha permitido una mayor seguridad y personalización en los procedimientos. Hoy en día utilizamos agentes anestésicos más seguros, técnicas de anestesia regional guiadas por ecografías y estrategias multimodales para el control del dolor, reduciendo la necesidad de opioides y mejorando la recuperación del paciente. Además, la monitorización avanzada nos permite ajustar la anestesia en tiempo real, minimizando riesgos y optimizando la experiencia quirúrgica. Todo esto ha transformado nuestra especialidad, haciéndola más precisa, eficiente y centrada en el bienestar del paciente.

P.- ¿Qué les diría a aquellas personas que tienen mucho miedo a la anestesia?

R.- Lo primero que les diría es que el riesgo cero no existe. ¿Qué riesgos potenciales tiene coger el coche? Dicho esto, los datos hablan claramente de la seguridad de la anestesia hoy en día. Hace 50 años había una muerte por causa puramente anestésica por cada 1.000 anestesias y actualmente es una cada 200.000; se ha reducido la mortalidad de 150 a 200 veces. El miedo es libre, pero tener la información correcta, acudir a la consulta preanestésica, conocer a tu anestesiólogo y saber lo que va a pasar ayuda a afrontar un proceso quirúrgico con mucha más confianza.

P.- En Menorca ha habido hace poco dos muertes por fentanilo, ¿qué nos puede decir al respecto?

R.- El fentanilo es un fármaco anestésico, derivado de la morfina, cien veces más potente que la propia morfina y que llevamos utilizando en anestesia hace muchísimos años. Es muy potente y con efectos secundarios muy serios, puede producir una depresión respiratoria con una parada cardiorrespiratoria si se utiliza en dosis no adecuadas o en contextos con la persona que no esté controlada y monitorizada. Su uso es seguro en anestesia, pero cuando se saca de ese contexto de uso habitual y se aplica sin las medidas de control que debe tener es cuando aparecen los riesgos. Es imprescindible controlar su uso para evitar desgracias como la que comenta o para ver situaciones como las que nos llegan de otros países como Estados Unidos.