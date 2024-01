Los anestesiólogos de Mallorca se organizan en torno a AnesCon para poner en valor su trabajo

Los anestesiólogos de Mallorca se organizan y han creado la asociación AnesCon con el objetivo de que «se conozca y se ponga en valor el trabajo de estos médicos en la isla», así como mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector. Así lo ha anunciado el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, el Dr. José Antonio de Paz.

En una rueda de prensa celebrada el martes en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, De Paz ha asegurado que «hasta ahora no hemos sido un colectivo proactivo en la comunicación y por lo tanto nuestra labor no ha tenido visibilidad. Solo durante la pandemia empezó a darse a conocer el trabajo real de los anestesiólogos y queremos que eso no se pierda».

Ahora, el objetivo con AnesCon es «cambiar esto y trabajar para que primero se nos conozca y, después, se nos ponga en valor en la sociedad mallorquina», ha indicado el también jefe de Servicio de Anestesia de la Clínica Rotger.

Además, en la presentación de AnesCon han comparecido los doctores Edwin Rodríguez (jefe de Servicio de Anestesia de Juaneda Hospitales) y Pedro Fernández (jefe de Servicio de Anestesia del Hospital Juaneda Miramar). Ambos, según han informado en una nota de prensa, formarán parte de la junta directiva de AnesCon.

La asociación, que forma parte de la Federación Española de

Asociaciones Profesionales de Anestesiólogos (FEAPA), reunirá a la mayoría de médicos anestesiólogos en la sanidad privada en Mallorca.

Con todo, el Dr. de Paz ha destacado que «los anestesiólogos somos súper especialistas, para llegar a serlo tenemos que completar una formación de más de 10 años y siempre mantenernos actualizados. Y nuestro papel en la sanidad es fundamental, tanto antes como durante y después de las intervenciones quirúrgicas. El gran valor que aporta anestesiología son sus competencias en múltiples especialidades para conseguir integrarlas en un solo médico que garantice al 100% la seguridad del enfermo».

Por ello, ha señalado que van a ser «proactivos en la comunicación, para que se nos conozca, explicando de una forma muy divulgativa cuál es nuestro trabajo y poniéndonos a disposición de la sociedad para contestar a sus dudas y temores con respecto a la anestesia».

Otro de los objetivos de AnesCon es trabajar para conseguir mejorar las condiciones laborales de los profesionales del colectivo. En relación a esto, de Paz ha explicado que «la mejor forma de garantizar el servicio óptimo a los pacientes es contando con las mejores condiciones para ello, y vamos a trabajar para que así sea. Ya hay comunidades autónomas que están teniendo graves problemas por la falta de anestesiólogos y es un problema que hay que abordar antes de llegar a una situación que puede ser muy compleja».

Por último, el Dr. de Paz ha manifestado que «muchos

compañeros de otras especialidades no tienen una comprensión clara del

alcance de la Anestesiología. La población no tiene claro quiénes somos, ni

qué hacemos y, por tanto, la Administración y los propios medios de

comunicación desconocen profundamente las funciones y lo que aportamos

a los pacientes. Por lo que es imprescindible iniciar este trabajo que hoy

presentamos, que no es otro que el de acercarnos a la sociedad para que nos

conozca».