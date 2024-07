Jorge Campos se querella contra Alvise Pérez por delitos de odio, contra el honor y revelación de secretos

El diputado de Vox en el Congreso por Baleares, Jorge Campos, ha presentado una querella contra el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, por delitos de odio, contra el honor y relevación de secretos.

Según han confirmado fuentes cercanas al proceso, la querella fue ratificada este pasado martes en los juzgados de Palma.

En cuanto al delito de revelación de secretos, la querella se basa en presuntas falsas informaciones vertidas por el faker profesional a sueldo hacia Jorge Campos y sus hijos, menores de edad, relacionadas con el proceso de divorcio del diputado.

Además, la querella agrega posibles delitos de odio y contra el honor por calumnias e injurias, según apuntan las mismas fuentes y recoge la agencia Europa Press.

Falso. VOX Baleares no se querella contra nadie. Soy yo, Jorge Campos, quien me querello contra Alvise Pérez. Y tengo muchas razones para ello. La difamación y la mentira no pueden salir impunes. pic.twitter.com/CCCVO5rjcV

— Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) July 31, 2024