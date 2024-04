Jorge Campos: «Con la denuncia por los abusos a menores tuteladas vamos a llegar hasta el final»

Siendo el máximo responsable de Vox en Baleares Jorge Campos presentó personalmente la denuncia en los juzgados por el tema de los abusos sexuales a menores tuteladas por el Consell de Mallorca y el Govern balear. «En este tema vamos a llegar hasta el final caiga quien caiga y la máxima responsable era Armengol», afirma Jorge Campos en esta entrevista en la que también comenta los conflictos que ha vivido la formación en Baleares.

P.-Usted presentó una denuncia en el juzgado por el tema de las menores tuteladas explotadas sexualmente en Mallorca. Denunció a la ex consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, y el ex presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan.

R.-Las comparecencias ante el juez de Fina Santiago y Javier de Juan se han vuelto a suspender porque la otra asociación que está personada en el caso, Justicia Poética, ha solicitado la traducción al castellano de la documentación en catalán. Otro absurdo que provoca retrasos judiciales, porque si se hubiera presentado en español ya se hubieran celebrado las declaraciones. Vox, yo personalmente, presenté la denuncia en el juzgado después de varias denuncias ante Fiscalía de Menores que, no hizo absolutamente nada para esclarecer el tema.

P.-¿Qué persigue Vox con esta denuncia?

R.-Queremos llegar hasta el final en nuestro compromiso con las menores tuteladas que han sido explotadas sexualmente. Yo creo que es fundamental que el procedimiento siga adelante, que se esclarezcan los hechos de aquellos escándalos y que se asuman las responsabilidades de aquellos que tenían responsabilidades y quiero señalar que la máxima responsable era Francina Armengol, presidenta del Gobierno balear cuando se producían estos escándalos de prostitución, de violaciones y de agresiones a aquellas niñas que tenían que estar tuteladas por la Administración pública. Nosotros vamos a seguir hasta el final caiga quien caiga. Para ejercer la acusación particular hemos tenido pagado una fianza de 12.000 euros y no vamos a parar.

P.-De momento las personas denunciadas son Fina Santiago y Javier de Juan.

R.-Nosotros denunciamos a los que considerábamos que podían ser los responsables políticos de este tema, que era el presidente en ese momento del IMAS, el socialista Javier de Juan, y la consejera de Asuntos Sociales, la independentista Fina Santiago. Los dos van a declarar como investigados.

P.-Desde que usted abandonó la dirección de Vox en Baleares para ser candidato en el Congreso de los Diputados el partido vive un conflicto detrás de otro. ¿Que qué opina de esto?

R.-Bueno, yo nunca he abandonado nada. Siempre he seguido en contacto con los ciudadanos de Baleares y con la organización del partido. Bueno, sí que ha habido crisis y conflictos pero yo creo que se han solucionado y aquí de lo que se trata es, como siempre hemos dicho, de que el funcionamiento del partido político, ya sea bueno o sea malo, no afecte a la responsabilidad de representación que tenemos con los ciudadanos que nos han votado. El partido es un instrumento. De lo que se trata es de cambiar las cosas. Problemas siempre surgen en todos los partidos políticos. Lo que pasa es que cuando hay algún problema en Vox se amplifica como si fuera algo insólito en la historia de Baleares o en la historia de España. Y la realidad es que tienen muchos más problemas otros partidos y ni se publica. De lo que se trata es de que los problemas se solucionen, que se siga adelante y que se siga cumpliendo con las promesas electorales y con los acuerdos de gobierno que aquí, en Baleares, se han firmado.