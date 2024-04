El diputado de Vox por Baleares en el Congreso Jorge Campos (Palma, 1975) analiza en esta entrevista la gestión de Armengol y de su Govern en el tema de las mascarillas falsas compradas a la trama Koldo y denuncia por anticipado el fracaso de la comisión de investigación creada al efecto. Jorge Campos forma parte de la mesa del Congreso que dirige la comisión de investigación. «La comisión es una tomadura de pelo y un paripé socialista», afirma. Jorge Campos también comenta la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus pactos con los independentistas y los herederos de ETA.

Pregunta.-¿Qué opina de la comisión de investigación que se ha creado en el Congreso sobre el caso Koldo?

Respuesta.-Estamos ante una comisión que es una auténtica tomadura de pelo, es el rodillo de la izquierda en el Congreso. El PSOE, Sumar y los partidos separatistas tienen mayoría y lo que menos les interesa es esclarecer la verdad. Esto lo vimos la pasada semana cuando se aprobó el plan de trabajo del PSOE y una lista de 134 comparecientes pactada por los socialistas y Sumar. Es imposible materialmente por el tiempo de intervención de cada uno que se pueda llevar a cabo. Y entre esos 134 comparecientes llama mucho la atención que no esté Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno implicada en el caso Koldo. Gómez aparece, según todas las informaciones, en contratos millonarios, en un posible tráfico de influencias, en utilización de recursos públicos para beneficios personales. Bueno, pues según el Partido Socialista y la izquierda Begoña Gómez no tiene que comparecer. La comisión es una tomadura de pelo y un paripé socialista. Y ya lo dije en el Congreso: para eso mejor que se hubieran quedado los de Sumar y el PSOE en Ferraz para tomar un café decidir lo que tengan que decidir.

P.-¿En la lista está Armengol?

R.-Están Armengol; la ex consellera de Salud, Patricia Gómez; y su marido, Juli Fuster, ex director general de Salud.

P.-¿Qué cree que debe aclarar Armengol en esta comisión?

R.-Debería aclararlo todo. Insisto en que es una comisión de investigación en la que nosotros no confiamos mucho y por eso fuimos los únicos que votamos en contra de su creación. Todos los partidos votaron a favor. Nosotros confiamos en los tribunales y en la acción de la Justicia. Francina Armengol debe aclarar toda su gestión al frente del Gobierno balear. ¿Cómo es posible esa adjudicación a través de la empresa matriz de la trama de corrupción del señor Koldo y del señor Ábalos. Y, al parecer, hablando directamente el señor Koldo García con la señora Francina Armengol para adjudicar a Soluciones de Gestión SL la compra de mascarillas, unas mascarillas que resultaron ser falsas. Yo creo que todo es un despropósito. Yo creo que estamos ante unos hechos muy graves en los que Armengol está implicada directamente. De hecho, ya debería haber dimitido como presidenta del Congreso.

P.-¿Por qué cree que Armengol no llegó a reclamar el dinero que la empresa del ‘caso Koldo’ estafó a Baleares?

R.-Pues eso es lo que se trata de averiguar. Yo creo que estamos ante una trama de corrupción que no es el caso Koldo, ni el caso Ábalos, ni siquiera el caso Armengol, estamos ante el caso PSOE. Supongo que habría ciertas instrucciones para que la señora Armengol no reclamara ese dinero.

P.-¿Cree, por lo que ha dicho antes, que en esta comisión de investigación está todo pactado, que el PSOE y Sumar ya tienen las conclusiones redactadas?

R.-No me cabe la menor duda. Está todo más que pactado entre ellos dos y lo que menos interesa a esta izquierda es esclarecer la corrupción. Además, la corrupción está en el ADN del Partido Socialista. Ya es de risa que el Partido Socialista apueste o presente la creación de esta comisión cuando es el partido más corrupto de la historia, ya no de España, sino de Europa.

P.-¿Cree que Pedro Sánchez acertó plenamente al elegir Armengol como presidente del Congreso de los Diputados?

R.-Desde el punto de vista de Pedro Sánchez, estoy seguro que él cree que ha acertado. No hay mejor complemento al autócrata de Pedro Sánchez que la autócrata de Francina Armengol. Fue, además, una petición de los partidos separatistas. Yo creo que es la dirigente más separatista que tiene el Partido Socialista hoy en día, más incluso que Salvador Illa, también implicado en esta trama de corrupción. Estamos viendo una presidenta del Congreso que está a las órdenes de Pedro Sánchez. Ahí no hay independencia ninguna. Armengol ha convertido el Congreso de los Diputados en en la Cámara del Partido Socialista. Estamos viendo cómo incluso ella misma incumple el reglamento del Congreso. Ya lo vimos con este absurdo de la las lenguas cooficiales. Autorizó su utilización antes de que se reformara el reglamento del Congreso. Con la creación de la comisión de investigación se volvió a incumplir el reglamento del Congreso.

P.-¿Por qué se ha incumplido el reglamento del Congreso?

R.-Se pactó la lista de comparecientes en el mismo momento que el plan de trabajo. El plan de trabajo dice que se debe dar un plazo de quince días para presentar una lista de comparecientes y resulta que en el mismo acto nos hacen votar para que se apruebe el plan de trabajo y la lista de comparecientes.

P.-Desde que usted abandonó la dirección de Vox en Baleares para ser candidato en el Congreso de los Diputados el partido vive un conflicto detrás de otro. ¿Que qué opina de esto?

R.-Bueno, yo nunca he abandonado nada. Siempre he seguido en contacto con los ciudadanos de Baleares y con la organización del partido. Bueno, sí que ha habido crisis y conflictos pero yo creo que se han solucionado y aquí de lo que se trata es, como siempre hemos dicho, es de que el funcionamiento del partido político, ya sea bueno o sea malo, no afecte a la responsabilidad de representación que tenemos con los ciudadanos que nos han votado. El partido es un instrumento. De lo que se trata es de cambiar las cosas. Problemas siempre surgen en todos los partidos políticos. Lo que pasa es que cuando hay algún problema en Vox se amplifica como si fuera algo insólito en la historia de Baleares o en la historia de España. Y la realidad es que tienen muchos más problemas otros partidos y ni se publica. De lo que se trata es de que los problemas se solucionen, que se siga adelante y que se siga cumpliendo con las promesas electorales y con los acuerdos de gobierno que aquí, en Baleares, se han firmado.

P.-¿Qué opina de la gestión de Pedro Sánchez en general y de sus pactos con independentistas y herederos de ETA?

R.-Yo creo que Sánchez debe acabar en los tribunales. Sánchez debe acabar en el banquillo de los acusados. Un señor que es capaz de amnistiar a políticos delincuentes para poder ser presidente del Gobierno no merece estar ahí. Un señor que va de la mano de proetarras como es Bildu, no puede estar ahí. Un señor que está a la merced de lo que diga el rey de Marruecos para poder gobernar, no debería estar ahí. Es más, debería dar explicaciones de cómo es posible aprobar una Ley de Amnistía que es abiertamente anticonstitucionales como dicen todas las organizaciones judiciales, fiscales, inspectores de Hacienda, colegios de abogados… Un señor que es capaz de dinamitar nuestro régimen constitucional, de ir de la mano de aquellos que quieren acabar con la unidad de España, debe rendir cuentas ante la Justicia. Yo creo que no puede haber peor gestión que la de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. Un señor que gobierna con los enemigos de España ya no debería estar ahí.

P.-¿Cómo afronta Vox las elecciones europeas?

R.-Pues la verdad es que como las afrontamos todas: con mucha ilusión y con el convencimiento de que vamos a sacar unos buenísimos resultados. Es más, creo que el grupo en el que está enmarcado Vox en Europa, que es ECR, va a ser decisivo y que con la nueva mayoría que habrá en el Parlamento Europeo cambiarán las políticas comunitarias que tanto daño están haciendo a los españoles, a los trabajadores, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores. Me refiero a la ejecución de esa Agenda 2030. Nosotros tenemos claro que hay que acabar con ella para la supervivencia de los ciudadanos, sobre todo de los trabajadores.

P.-¿Ya tiene confeccionada la lista?

R.-Tenemos nuestros tres primeros puestos de la lista, que son Jorge Buxadé, Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta. Y el resto de la lista se está confeccionando.

P.-¿Entrará usted en la candidatura europea?

R.-No, por supuesto que no.

P.-El Govern balear parece decidido a derogar la Ley de Memoria Democrática.

R.-Las mal llamadas leyes de de memoria democrática deberían ser derogadas en toda España. Son leyes sectarias que lo único que pretenden es dividir a los españoles, reabrir viejas heridas, laminar nuestro proceso constitucional, incluso poner en entredicho el fantástico trabajo que se hizo con la aprobación de la Constitución Española. Son leyes que no facilitan la convivencia entre los españoles y lo que hay que buscar precisamente es la concordia y no la separación y el enfrentamiento, que es lo que siempre pretenden la izquierda y los separatistas.