Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha negado hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla que a su equipo le faltara actitud el pasado sábado ante el Granada. «No hubo un problema de actitud en el segundo tiempo, sino de desorden», ha afirmado el técnico mexicano, que asegura que sus jugadores «ya están recuperados mentalmente» y listos para hacer frente este miércoles a un compromiso vital en la pelea por la salvación.

«Los ánimos han subido mucho con relación al sábado. Anímicamente estamos recuperados», afirmó Javier Aguirre, que recalcó que «lo que quieres es tener revancha de inmediato y dejar de darle vueltas al partido del sábado». Sobre la convocatoria adelantó que «tenemos recuperado a Russo. En cambio con Amath hemos dado un pequeñito paso atrás y no creo que esté disponible hasta el partido ante el Rayo».

El entrenador avanzó que mañana «habrá cambios seguro», aunque no quiso profundizar en cuántos ni a qué demarcaciones afectará. «Pondré a los 11 que veo mejores desde el sábado hasta ahora», se limitó a apostillar.

Preguntado sobre las consecuencias del 2-6 ante el Granada admitió que «no puedes hacer otra cosa que pedir perdón, cerrar la boquita y trabajar pensando en el próximo partido», pero sí que dejó claro que «lo que pasó en la segunda parte no fue un problema de actitud, sino que fue un desorden generalizado».

«Es difícil saber lo que pasó, no sé si nos pudo la presión, pero si fue así el jugador no te lo va a decir porque un futbolista de Primera División tiene que estar preparado para soportar eso», dijo. «Les dije a los jugadores: toda derrota trae consecuencias y por culpa nuestra ya no dependemos de nosotros. Ahora, a sufrir doble».

En cuanto a su rival de mañana pronosticó que «espero al mejor Sevilla. Viene de dos empates y creo que en su campo irá a por todas. Espero un rival intenso, fuerte y agresivo, pero no hay ningún escenario bueno ahora. Quedan tres finales y hay que ir a por todas».