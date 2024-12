Jan Palou gana un 73 Ciutat de Palma con acento mallorquín

Jan Palou, regatista del Real Club Náutico de Palma, se ha proclamado campeón del 73 Trofeo Ciutat de Palma, una regata que ha reunido a 327 deportistas de la clase Optimist de 15 países La competición ha tenido un claro acento mallorquín, pues a Jan Palou le han acompañado en el podio otros dos jóvenes de la isla: Dani Capa, del CN s’Estanyol, que ha sido segundo, y Jorge Benítez, del RCN Port de Pollença, que ha finalizado en tercera posición.

La última jornada tuvo que suspenderse debido al mal tiempo, por lo que la clasificación general se mantiene con las ocho pruebas que se habían disputado hasta el sábado. Jan Palou, ganador absoluto y también de la categoría Sub 13, ha sumado 28 puntos, por los 39 que ha totalizado Dani Capa y los 56 que ha obtenido Jorge Benítez.

Por lo que respecta a la categoría femenina, la victoria también ha sido para una deportista local. Lluc Bestard, del RCN Palma, se ha impuesto por delante de la polaca Antonina Dziekanska y de la catalana Agnes Hadzi Janev, del CN El Balis.

Jan Palou se ha mostrado muy satisfecho con la victoria, que no entraba entre sus objetivos. «Me había marcado la meta de quedar entre el el Top 10, pero al final he navegado muy sólido, me he sentido a gusto en todas las mangas, y he conseguido ganar». Jan, que empezó a navegar a los cinco años, compite en la categoría Sub 13 con 11 años. Su hermano es Niko Palou, quien fue subcampeón de Europa de Optimist en la temporada 2023 y que hoy compite en la clase ILCA. Jan Palou ha querido agradecer la labor de sus entredores, que, según ha dicho, le enseñan «a ser bueno técnica y físicamente» y a «superar los momentos en que las cosas no salen bien». Su objetivo es «seguir disfrutando y aprendiendo».

La campeona femenina, Lluc Bestard, también ha agradecido la confianza de sus entrenadores y ha considerado su victoria como un premio a su constancia. Ha confesado que apunta todo lo que aprende en los entrenamientos en una libreta, porque «la diferencia está en los detalles», y que los días que no puede salir al mar práctica en su casa con un simulador.

La entrega de premios del 73 Trofeo Ciutat de Palma se adelantó para que los participantes tuvieran más tiempo para recoger todo el material y preparar el regreso a casa con más calma, algo que han agradecido muchos de los equipos que han venido a Mallorca desde diferentes países de toda Europa. Han asistido al acto Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern balear; Cati Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela (FBV); Javier Garcia, vicepresidente de la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO); Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma; Jorge Forteza, comodoro, y Hugo Ramón, vocal de vela.

El director del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, ha hecho un balance positivo de la regata y ha afirmado que «ha puesto el broche de oro a una temporada histórica en la que el club ha acogido dos Mundiales y un Campeonato de Europa, además de sus cuatro grandes regatas internacionales: Trofeo Princesa Sofía, PalmaVela, Copa del Rey MAPFRE y este 73 Trofeo Ciutat de Palma».

Fraga ha reclamado un mayor apoyo para esta competición de vela de base, la más antigua de Baleares, que ha calificado de «eterna» y ha señalado que «nuestro objetivo es que el Trofeo Ciutat de Palma mantenga cada año estas cifras de participación, de unos 300 regatistas, y que sigan viniendo deportistas de tantos países».