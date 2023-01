Los inmigrantes del avión patera de Mallorca ya han sido trasladados a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Barcelona. Solo dos de los 22 hombres que se fugaron de una aeronave que aterrizó en el aeropuerto de Son Sant Joan en noviembre de 2021 evitarán su ingreso en dicho centro previamente a su devolución a Marruecos. Se trata del que fingió un coma para desviar el avión y de otro de nacionalidad palestina.

El martes la Audiencia Provincial de Baleares, a petición del Ministerio Fiscal, decretaba la puesta en libertad de los 22 inmigrantes ilegales del conocido avión patera debido a la derogación del delito de sedición. Inicialmente, se pedía cinco años de cárcel para cada uno de ellos. Sin embargo, de acuerdo a los pronunciamientos recientes del Tribunal Supremo, Fiscalía consideró que los hechos no encajarían en el delito de desórdenes públicos, por lo que el procedimiento continuaría por los delitos de coacciones.

Después de cumplir un año en prisión preventiva, la Audiencia acordó ayer la puesta en libertad de los migrantes fugados. Si bien estos fueron inmediatamente detenidos a las puertas de prisión para ser trasportados, primero, al juzgado de guardia de Palma y seguidamente a los calabozos de la Policía Nacional. Desde allí han sido trasladados este miércoles, a las 14.30 horas, al aeropuerto de Son Sant Joan, donde embarcarán hacia Barcelona para su ingreso, durante un plazo máximo de 60 días, en un CIE de la capital catalana.

Una vez que estén en el centro esperarán a ser repatriados a Marruecos. Para eso hay un primer trámite que es que reciban autorización por parte de la Audiencia Provincial, donde ya estaba la causa a la espera del juicio. Los únicos que quedan fuera y permanecerán en libertad son dos de los fugados. Uno de ellos es un hombre de nacionalidad palestina y el otro es de origen marroquí, que fue el que fingió una grave enfermedad para provocar el aterrizaje de emergencia del avión patera en Son Sant Joan el pasado 5 de noviembre de 2021.

Según ha informado Diario de Mallorca, este último no llegó a ser detenido por la Policía tras su excarcelación por orden de la Audiencia Provincial, ya que el delito que se le imputa -favorecimiento de la inmigración ilegal- no permite su expulsión a Marruecos sin ser juzgado. Tiene además otra causa judicial abierta en Málaga por agredir a varios policías. Tampoco fue arrestado el joven palestino, puesto que su repatriación es inviable al no existir acuerdo de devolución entre España y las autoridades de ese territorio.

En una situación similar están otros dos acusados, también de nacionalidad marroquí, que están acusados del mismo delito. Estos no participaron en la fuga del avión sino que residían en la Isla y dieron apoyo a dos de sus compatriotas para intentar llegar a la Península. Fueron detenidos en Inca por la UCRIF de la Policía Nacional y la Guardia Civil y afrontan una petición de ocho meses de cárcel. Un último migrante ingresó también en un centro de internamiento pero en la Península. Estaba en una cárcel de Catalunya después de haber sido arrestado en Barcelona.

La acusación pública sostiene que el grupo acordó la fuga del avión a través de un grupo de Facebook. En éste se comentó una acción conjunta idéntica a la ocurrida: desviar un vuelo con destino a Turquía con una alarma de salud de un pasajero. A partir de ahí, con el avión en tierra durante horas, los acusados habrían comenzado a hacer presión sobre la tripulación hasta que salieron corriendo por las pistas del aeropuerto de Palma.

Esto supuso el cese inmediato de la actividad en Son Sant Joan y consecuentemente 81 vuelos se vieron afectados. De ellos, 14 tuvieron que ser desviados a otras terminales, otros 48 acumularon retrasos y 19 debieron cancelarse.

En detalle, los pasajeros huyeron del avión de Air Arabia que hacía la ruta Casablanca-Estambul tras una supuesta emergencia médica, que resultó fingida. El Ministerio Público sostenía que estos pasajeros, de forma planificada, causaron una «situación sin precedentes en el espacio aéreo europeo» y actuaron de forma coordinada, según marcaban las directrices que se publicaron en el grupo de Facebook Brooklyn.