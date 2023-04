Los independentistas de Més (que gobiernan en coalición con los socialistas de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y Podemos en Baleares) y los regionalistas del PI, que están en la oposición, son los únicos partidos de las nueve formaciones políticas con representación actual en el Parlament que mantendrán sus escaños tras el 28M, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO.

El PP ganaría seis diputados, Vox pasaría de tres a siete escaños y Més per Menorca lograría uno más. Por el contrario, el PSOE pierde tres representantes, al igual que Podemos, y Ciudadanos desaparece. Sólo consolidan y mantienen su base y techo electoral los independentistas de Més per Mallorca (4 escaños), el PI (tres) y la coalición de izquierdas de Gent per Formentera (uno). En este caso pese a la salida este fin de semana de Esquerra Unida de esa coalición, si bien este partido no concurrirá a las elecciones en solitario en un acto inaudito de suicidio político.

Son algunas de las principales conclusiones de la encuesta sobre intención de voto en las Islas en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo que supondrán, entre otras cuestiones, la desaparición parlamentaria de Ciudadanos, que perderá sus cinco escaños.

El hecho de que el PI mantenga sus actuales tres diputados en una legislatura marcada por su división y ruptura interna y teniendo en cuenta su nulo implante electoral en la capital balear, es un dato clave de la noche electoral del 28M.

El PI de Josep Melià perdería apoyos, en torno a 2.000 votos menos respecto a los comicios de 2019, pero las 28.920 papeletas que obtendría ahora le valdrían para lograr un 6% de porcentaje electoral que, hasta ahora, nadie vaticinaba en los sondeos demoscópicos, donde incluso se le situaba en algunos de ellos por debajo de la barrera del 5% que lo convertiría en fuerza extraparlamentaria.

Si como indica esta encuesta la actual coalición de gobierno se queda el 28 de mayo tres escaños por debajo (27) de lograr la mayoría absoluta en la Cámara balear, situada en 30 diputados, los tres escaños de los regionalistas del PI serían claves para reeditar la tercera legislatura de Armengol al frente del Govern.

En caso de que el PI no obtuviera representación parlamentaria, uno de sus actuales tres escaños pasaría directamente a la fuerza más votada en aplicación de la Ley d’Hont, partido que todas las encuestas vaticinan que será el PP de Marga Prohens, obteniendo así la coalición PP-Vox, la mayoría absoluta.

El partido nacido de las cenizas de la extinta Unió Mallorquina (UM) presidido por la condenada por corrupción Maria Antònia Munar, tendría la llave para la gobernabilidad en las Islas.

El hecho de que el PP necesite el apoyo de Vox para gobernar, y aún así se quede a un escaño de lograr la mayoría absoluta, convierte en muy complicado un posible apoyo del PI a la coalición de centroderecha.

Pero la partida está en un puño, y todo apunta que así continuará hasta bien entrada la noche electoral del 28M cuando 482.000 votantes de Baleares llamados a las urnas, 56.000 más que hace cuatro años, decidan el futuro de las Islas.