Ilusión entre los comerciantes de Mallorca por el inicio de las rebajas de invierno

Los comerciantes de Mallorca afrontan con «ilusión» las rebajas de invierno que arrancan este martes 7 de enero hasta finales de febrero, un período de tiempo en el que los consumidores encontrarán importantes descuentos. Al estar liberalizadas, el pequeño comercio local mallorquín advierte que estas rebajas «no son positivas» para ellos ya determinadas empresas como comercios en línea o grandes superficies siempre tienen rebajas, por lo que «el consumidor no se las crea tanto y no las espere como lo hacía antes».

Así lo ha asegurado a Europa Press la presidenta de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Carolina Domingo, quien al mismo tiempo ha asegurado que aquellos se acerquen al pequeño y mediano comercio de la isla encontrarán «muy buenos descuentos, en productos de muy buena calidad, y con vendedores que les ofrecerán un trato personalizado», aunque ha exigido que las rebajas vuelvan a estar regularizadas.

La presidenta de Pimeco ha puesto en valor el «brutal esfuerzo» que hace el pequeño y mediano comercio para adaptarse a las rebajas. Por un lado, porque «tienen ganas de vender y que no se pierda el género» y, por otro, por que «si no se adaptan, lamentablemente, acaban cerrando». Y es que Domingo ha recordado que «en el último año, en torno a unos 5.000 comercios locales aproximadamente han cerrado en toda España».

«Se ha perdido la esencia de las rebajas»

Lo mismo opina la Federación Patronal De Empresarios De Comercio De Baleares (Afedeco). Su presidenta, Joana Manresa, se ha mostrado a este respecto «completamente alineada» con Pimeco, al considerar que en los últimos años «se ha perdido la esencia de las rebajas», ya que «debido a determinadas empresas, como las de comercio en línea, y los grandes centros comerciales siempre se está en un periodo de rebajas».

A pesar de todo, Manresa se ha mostrado positiva, pues desde Afedeco piensan que las ventas de esta Navidad han sido «de las mejores desde la pandemia» de la COVID-19, ya que «se ha vendido más» y además lo que se ha vendido han sido «productos de más alta gama», ha apuntado.

Para la presidenta de Afedeco, esto se ha debido a dos razones en particular. Por un lado, que esta Navidad «la cifra de visitantes, sobre todo en Palma, ha sido mayor que la del año anterior»; y, por otro, al «alto nivel de consumo del cliente local».

Por otro lado, cabe destacar que a pesar de los problemas del comercio de proximidad para contratar personal y que además éste sea cualificado, Baleares ha sido la segunda comunidad autónoma con mayor capacidad de contratación de personal en el sector del comercio para la campaña de Navidad y rebajas, con un incremento del 20%, solo superada por Castilla la Mancha.

Además, la presidenta de Afedeco espera que para estas rebajas «de media, cada español se gaste 100 euros», cifra que se reduce a «unos 90 euros en el caso del gasto medio de cada balear» en productos locales que tendrán descuentos del 30 por ciento, e incluso, en algunos casos de hasta el 50 por ciento.