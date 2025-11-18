Illes Balears-ElPozo: partidazo ante el líder de la Liga

El Illes Balears Palma Futsal vuelve a Son Moix este martes (19:30 horas / LaLiga+) para recibir a ElPozo Murcia Costa Cálida en uno de los duelos más exigentes de la temporada. El equipo apenas ha tenido tiempo para recuperarse: dos días después de regresar de Alzira con una victoria crucial, los de Antonio Vadillo afrontan un nuevo reto frente al líder de la Primera División.

El conjunto murciano llega lanzado. De las diez jornadas disputadas, solo ha perdido un partido —en la primera fecha— y desde entonces firma una trayectoria implacable que le mantiene en lo más alto con 27 puntos y seis de ventaja sobre el segundo, el Jimbee Cartagena. Su solidez defensiva es uno de los grandes motivos del éxito: con 1,9 goles encajados por encuentro, es el equipo menos goleado de la categoría.

Enfrente estará un Illes Balears Palma Futsal que se sostiene en su capacidad ofensiva. Los baleares son el equipo más goleador de la competición junto al Barça y llegan con la intención de encadenar su segunda victoria consecutiva en liga antes de poner rumbo al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League. El objetivo es claro: dar un paso firme hacia la clasificación para la Copa de España.

No será un partido sencillo. Más allá del potencial del rival, el duelo servirá como prueba de máximo nivel para medir la exigencia competitiva del cuadro de Vadillo, que necesitará su mejor versión para hacer frente al equipo más en forma del campeonato. Será, además, el retorno de la liga a Son Moix después del encuentro ante Movistar Inter, que significó la primera derrota en casa en liga regular desde abril de 2024.

Pese a que varios jugadores arrastran molestias por el desgaste acumulado, la única baja confirmada es la de Manuel Piqueras. Los mallorquines se ponen a prueba en Son Moix ante ElPozo Murcia, un equipo que solo ha cedido una derrota en diez jornadas.