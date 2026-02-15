Ibiza arranca la cuenta atrás para la renovación integral de sus históricas zonas turísticas y el Ayuntamiento aprobará en un pleno extraordinario el próximo día 18 la solicitud de declaración de Playa den Bossa, Figueretes, Es Viver, La Marina, Es Prat de Vila, Dalt Vila, Talamanca y ses Figueres como zonas turísticas saturadas y en reconversión.

Según ha informado el Consistorio, con la iniciativa se convierte en la primera institución de la isla que impulsa la declaración.

Esta propuesta, anunciada el pasado mes de noviembre por el alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, durante la feria World Travel Market (WTM) de Londres, se enmarca en el artículo 77 de la Ley 8/2012, del turismo de las Illes Balears, modificada por el Decreto-ley 4/2025, que establece la posibilidad de declarar determinadas y de modernización, mejora y reordenación de la oferta existente.

Según el Ayuntamiento, su objetivo es impulsar la renovación de la oferta turística en estos tres lugares estratégicos del municipio y acompañarla en una apuesta decidida para la inversión pública y mejora del espacio urbano.

Así, el Consistorio tiene previsto ejecutar proyectos clave como la modernización del paseo de Playa d’en Bossa o la reforma integral de la avenida de Pere Matutes Noguera, entre otros.

«Son proyectos que el Ayuntamiento de Ibiza llevará a cabo para acompañar las inversiones de la iniciativa privada», ha manifestado el concejal de Turismo, Rubén Sousa, quien ha destacado que esta declaración supone una oportunidad para avanzar hacia un modelo turístico más moderno, competitivo y sostenible. El concejal ha querido remarcar que esta petición «no implica en ningún caso un incremento de plazas hoteleras», sino que está orientada a la mejora cualitativa de la oferta existente.

Además, la petición no implica un incremento de plazas hoteleras, sino que permitirá a establecimientos hoteleros y empresas del sector agilizar trámites administrativos vinculados a proyectos de reforma y modernización.