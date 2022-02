La propiedad del Hotel Artmadams tiene claro que no ha incumplido ninguna norma municipal con el mural del artista José Luis Mesas que expone en su fachada. Por ello, recuerda en un comunicado que el alcalde de Palma, José Hila, afirmó el pasado lunes que el problema no era el mural, sino el lugar elegido para su ejecución por tratarse de un edificio racionalista.

«La Comisión de Centro Histórico denegó la licencia, al considerar que este tipo de edificio es un inmueble racionalista y la obra realizada es justamente lo contrario», dijo el primer edil socialista. «El tema no es si gusta o no la intervención, sino el espacio elegido para hacerlo», apostilló.

El establecimiento hotelero, situado en la calle Marqués de la Cenia, afirma que si la denegación se basó en el artículo 68 de la LOUS sobre «adaptación al ambiente» y en el 337 del Plan General de Palma sobre las condiciones de estética de las fachadas, «pero el alcalde reconoce que en otro edificio no habría ningún problema, la conclusión es clara: no se incumple ninguna norma».

Sostienen que Hila justifica la denegación del mural de Mesas en la protección que merece un edificio racionalista pero matizan que «el edificio no se encuentra protegido, por lo que esta excusa obviamente no es válida».

La propiedad asegura que «ninguna de las actuaciones que promueve el Ayuntamiento como arte urbano pasarían el filtro de una interpretación estricta de los artículos en que se basa la denegación», ya que el arte urbano no se «integra en el ambiente ni en la estética de las fachadas» por su natural carácter transgresor.

La diferencia entre que se pueda aceptar o no vendrá dada por la condición de protegido o no del edificio. Y aquí es donde insisten en que el Hotel Artmadams no está protegido, «ni mucho menos lo estaba cuando José Luis Mesas llevó a cabo su intervención pictórica». «Y si en otro edificio el mural no tendría problemas es porque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) lo permite», señalan.

«Actuación arbitraria»

Los dueños del establecimiento consideran que si el edificio requería algún tipo de protección especial, «debió haberse catalogado», algo que nunca se hizo hasta ahora para «vestir una actuación que se sabe arbitraria y contraria a lo que no solo autoriza, sino que promueve el propio Ayuntamiento».

En la revisión del PGOU que en estos momentos se encuentra en exposición pública, se plantea proteger el Hotel Artmadams, lo que, según la propiedad, «pone en evidencia que hasta ahora no había merecido la atención del Ayuntamiento de Palma por sus características arquitectónicas».

El establecimiento defenderá en juicio que «la realización de murales artísticos en las fachadas de edificios que no estén catalogados o no formen parte del centro histórico, como es el caso, es una actividad no sujeta a intervención administrativa».

La propiedad lamenta la «tozudez y persistencia» del consistorio palmesano para «ordenar la destrucción de esta intervención pictórica de arte urbano», evidenciado su falta de sensibilidad artística y yendo en contra de lo que «dice defender desde el área de Cultura, que es la promoción de toda expresión artística».