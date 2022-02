El alcalde de Palma, José Hila, ha dicho, este lunes, sobre la intención de la propiedad del Hotel Artmadams de judicializar las pinturas de la fachada del establecimiento, que «apoya a los técnicos municipales que piden conservar un tipo de edificio racionalista» y «respeta el derecho de los propietarios de presentar las alegaciones que consideren».

Según ha manifestado Hila en rueda de prensa que recoge Europa Press, la respuesta del Ayuntamiento a la intención de la propiedad del Hotel Artmadams de judicializar las pinturas de la fachada del establecimiento «es la de siempre, respetar el derecho de los propietarios a presentar las alegaciones que consideren».

«Nosotros, como Ayuntamiento de Palma, defendemos el trabajo de los técnicos municipales. Y, la obra para hacer esta parte de la fachada no tuvo licencia, es más, se dijo desde el primer día que no se hiciera porque no la tendría», ha asegurado el alcalde de Palma, quien ha añadido que «difícilmente si haces algo que te han dicho que no hagas, luego te darán la licencia».

Además, ha apuntado, «la Comisión de Centro Histórico la denegó, al considerar que este tipo de edificio es un inmueble racionalista y la obra realizada es justamente lo contrario».

«Los técnicos municipales pero también las entidades que forman parte de la Comisión de Centro Histórico consideran que merece la pena conservar este inmueble como ejemplo de edificio racionalista», ha insistido, haciendo hincapié en que «el tema no es si gusta o no la intervención, sino el espacio elegido para hacerlo».

«Si los técnicos municipales y las entidades de la Comisión así lo consideran, no puedo sino apoyarles. Y, si la propiedad decide llevar el tema a los tribunales, hay que respetarlo. Los tribunales decidirán y el Ayuntamiento, como hace siempre, acatará lo que diga la justicia», ha sentenciado.