Horror en Ibiza: a juicio por violar a su pareja embarazada y con discapacidad en una casa abandonada

La Audiencia Provincial de Palma se prepara para celebrar a partir de este martes un juicio contra un hombre al que se le acusa un hecho aterrador: violar en la isla de Ibiza a mujer embarazada y con discapacidad con la que mantenía una relación amorosa.

La Fiscalía pide 25 años de prisión, diez días de libertad vigilada y una orden de alejamiento durante 20 años para el varón por unos hechos que cometió en julio de 2021.

Todo ocurrió en en un bar de la isla. El procesado citó a la víctima con la excusa de enseñarle algo. Para cometer el delito, el procesado necesitaba un escenario donde no hubiera nadie, por lo que la condujo a una vivienda abandonada, donde cometió la violación.

En los primeros minutos, el varón comenzó a besarla y acariciarla. La mujer, que presentaba una discapacidad intelectual que limitaba su capacidad de toma de decisiones, le dejó claro que no quería mantener relaciones sexuales en aquel momento.

Sin embargo, el hombre la acabó violando mientras le insultaba y le profería descalificaciones.