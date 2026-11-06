Honores y reconocimientos de la Policía Local de Alcúdia en la emotiva fiesta en honor a sus patronos, los Santos Ángeles Custodios

Este viernes se ha celebrado la tradicional fiesta de la Policía Local de Alcúdia, en honor a sus patronos, los Ángeles Custodios, en un acto que ha tenido lugar en el hotel Bellevue y que ha reunido a los agentes del cuerpo, las autoridades municipales, representantes del Govern de las Islas Baleares y del Consell de Mallorca.

La jornada ha estado marcada por el reconocimiento, la emotividad y el agradecimiento a todos aquellos que, a lo largo de los años, han dedicado su vida profesional al servicio de la ciudadanía.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido el homenaje a los policías que ya no están entre nosotros. Durante este sentido recordatorio, se ha hecho una ofrenda floral en su memoria, acompañada del canto de una canción, y se han entregado placas conmemorativas a sus familiares, como muestra de respeto, aprecio y reconocimiento por su dedicación.

También se ha rendido homenaje a los policías jubilados que todavía nos acompañan, con la entrega de placas conmemorativas, así como a los agentes en activo que han acumulado una larga trayectoria profesional.

Los policías con más de 25 años de servicio recibieron la medalla roja al mérito policial, mientras que aquellos que superaron los 35 años de servicio fueron distinguidos con la placa de oro al mérito policial.

Durante la celebración también se entregaron los trofeos correspondientes a las diferentes modalidades de tiro policial y de precisión, reconociendo así la preparación, la dedicación y la excelencia de los participantes.

El acto ha contado con las intervenciones del jefe de la Policía Local de Alcúdia y de la alcaldesa y el Concejal de Seguridad Ciudadana del municipio, y ha finalizado con el canto del himno de Alcúdia.

La jornada concluyó con una comida de hermandad, que permitió compartir un momento de convivencia entre los agentes, las autoridades y todos los invitados asistentes. Una celebración que pone en valor la vocación de servicio, el compromiso y la profesionalidad.

También en este mismo acto, los Bomberos de Mallorca han recibido un homenaje institucional del Ayuntamiento de Alcúdia en reconocimiento a la intervención que llevaron a cabo las dotaciones de los parques de Alcúdia, Inca y Artà durante el incendio registrado en la sala de máquinas del Hotel Bellevue el 29 de agosto de 2025.

El acto, celebrado en las propias instalaciones del complejo hotelero, ha servido para que el Consistorio de Alcúdia ponga en valor la capacidad de respuesta, la profesionalidad y la absoluta coordinación con la cual los bomberos gestionaron una situación de alta complejidad que obligó a desalojar preventivamente y ordenadamente a centenares de personas.