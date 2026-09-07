El abrazo que puso fin a seis horas de miedo: la Policía Local encuentra sanos a los dos hermanos desaparecidos en Mallorca

La Policía Local de Alcúdia, junto a Guardia Civil, 112 y otros efectivos, participó en un amplio dispositivo que permitió localizar a los dos hermanos sanos y salvos. Alcúdia vivió hace unos días una tarde de máxima preocupación que, afortunadamente, terminó con el mejor desenlace posible.

Dos menores, un niño de 14 años y una niña de 7, fueron localizados sanos y salvos después de casi seis horas de búsqueda, poniendo fin a una angustiosa situación que mantuvo en vilo a su padre y a todos los efectivos movilizados. Todo comenzó cuando un hombre de nacionalidad alemana se presentó en las dependencias de la Policía Local de Alcúdia para comunicar que había perdido a sus dos hijos mientras se encontraban por la zona del Parque Natural de s’Albufera.

Según la información facilitada, el padre y los dos menores circulaban en bicicleta por el entorno natural cuando sufrieron un pinchazo. Ante la situación, el hombre decidió salir a buscar ayuda, dejando a sus hijos en el lugar donde se habían detenido.

Sin embargo, al intentar regresar, el padre se desorientó y no consiguió localizar el punto exacto donde había dejado a los menores. La preocupación aumentó rápidamente y el hombre decidió acudir a la Policía Local de Alcúdia para pedir ayuda.

Desde ese momento se activó un importante dispositivo de búsqueda de los dos menores, en el que participaron agentes de la Policía Local de Alcúdia, efectivos de la Guardia Civil, el servicio de emergencias 112, policías locales de la zona y personal de Medio Ambiente del Parque Natural de s’Albufera.

La búsqueda se convirtió en una carrera contra el reloj. Durante horas, los diferentes efectivos recorrieron caminos, accesos y distintas zonas del entorno tratando de localizar a los dos hermanos. La prioridad era clara: encontrar cuanto antes al niño de 14 años y a su hermana de 7, después de que hubieran quedado solos en una zona próxima al Parque Natural.

El paso del tiempo incrementaba la preocupación, pero los agentes y el resto de profesionales movilizados continuaron trabajando sin descanso. La coordinación entre los diferentes cuerpos permitió ampliar la zona de búsqueda y seguir diferentes posibilidades sobre el recorrido que podían haber realizado los menores.

Finalmente, después de casi seis horas de búsqueda, llegó la noticia que todos esperaban. Un agente que recorría la zona junto al padre de los menores consiguió localizar a los dos hermanos en un camino próximo a la carretera de Alcúdia a Palma, después de que los niños hubieran salido del Parque Natural de s’Albufera.

El hallazgo puso fin a horas de incertidumbre y angustia. Los dos menores se encontraban sanos y salvos, provocando un enorme alivio entre todos los participantes en el operativo y, especialmente, para su padre, que pudo finalmente reencontrarse con sus hijos.

El papel de los agentes de la Policía Local de Alcúdia fue fundamental desde el primer momento. La rápida respuesta tras recibir el aviso, la activación inmediata del dispositivo y el trabajo desarrollado sobre el terreno fueron claves para mantener activa una búsqueda que no terminó hasta conseguir localizar a los dos hermanos.

Durante casi seis horas, los efectivos no dejaron de recorrer la zona. Cada camino y cada posible recorrido fueron tenidos en cuenta en una intervención en la que la coordinación policial y la colaboración entre los servicios de emergencia resultaron esenciales.

El momento de la localización supuso el final de una tarde marcada por el miedo y la incertidumbre. La angustia acumulada durante horas dejó paso al alivio cuando se confirmó que los dos menores estaban bien.

Después de casi seis horas de búsqueda, la historia terminó de la mejor manera posible: dos hermanos localizados sanos y salvos y un padre que pudo volver a abrazar a sus hijos.

Una intervención que deja una imagen difícil de olvidar y que demuestra, una vez más, que detrás de cada operativo hay profesionales que continúan trabajando hasta conseguir el objetivo más importante: encontrar a quienes necesitan ayuda y devolverlos a salvo junto a su familia.